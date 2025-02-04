У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, медична юристка Зоряна Скалецька, політолог-міжнародник Андрій Бузаров, начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, адвокат Владислав Михайленко та член депутатської групи "Відновлення України" Олександр Юрченко. Зокрема, вони обговорять, що у Президента Володимира Зеленського заявили про зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України.

Також вони обговорять, що Шольц розкритикував ідею Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини.

Серед інших тем:

Келлог має приїхати в Україну в середині лютого для зустрічі із Зеленським;

Трамп хоче давати допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали;

Україна готова обміняти метали на допомогу США. Це один з пунктів мирного плану президента Зеленського, — Reuters;

Агенція USAID перейшла під контроль Держдепу США;

Займе певний час: Маркарова про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа.

Нагадаємо, США відновили постачання зброї в Україну після короткої перерви. Однак наразі невідомо, чи адміністрація Трампа офіційно визнає цей тимчасовий "збій" та поновлення постачань.

Також соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, заблокувала акаунт агентства USAID, яке налічувало майже мільйон підписників.