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У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

04 лютого 2025 р. 13:04

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13:48 Костенко заявив, що РФ роками отримувала цінні ресурси України

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13:04 У Зеленського заявили про зустріч із Трампом — ефір День.LIVE

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12:28 Мазурашу запропонував перевіряти моральну придатність до служби

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10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

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08:57 Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Умова Трампа щодо України і позиція Зеленського — ефір Ранок.LIVE

3 лютого 2025
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23:39 Перехід ЗСУ на систему корпусів — військовий про недоліки

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17:50 Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, медична юристка Зоряна Скалецька, політолог-міжнародник Андрій Бузаров, начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, адвокат Владислав Михайленко та член депутатської групи "Відновлення України" Олександр Юрченко. Зокрема, вони обговорять, що у Президента Володимира Зеленського заявили про зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України. 

Також вони обговорять, що Шольц розкритикував ідею Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини.

Серед інших тем: 

  • Келлог має приїхати в Україну в середині лютого для зустрічі із Зеленським;
  • Трамп хоче давати допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали;
  • Україна готова обміняти метали на допомогу США. Це один з пунктів мирного плану президента Зеленського, — Reuters;
  • Агенція USAID перейшла під контроль Держдепу США;
  • Займе певний час: Маркарова про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа.

Нагадаємо, США відновили постачання зброї в Україну після короткої перерви. Однак наразі невідомо, чи адміністрація Трампа офіційно визнає цей тимчасовий "збій" та поновлення постачань.

Також соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, заблокувала акаунт агентства USAID, яке налічувало майже мільйон підписників.

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14:06 Білий дім оприлюднив перелік "розтрат та зловживань" в USAID

14:03 Китай планує відправити летючого робота на пошуки води на Місяці

13:57 В Ізюмі різко зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною

13:50 Співробітника РТЦК викрили на хабарі в Одесі

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10:58 Експерт пояснив, як Україна долатиме кризу кадрів на ринку праці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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