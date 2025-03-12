У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, политолог Максим Несвитайлов, основатель Компании ООО "Украинские Авиационно-Космические Технологии" Владлен Никитин, нардеп Арсений Пушкаренко, эксперт-международник Тарас Семенюк и руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. В частности, они обсудят детали переговоров между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление ЕС, что теперь РФ должна продемонстрировать готовность к достижению мира.

Также они отреагируют на возобновление помощи Украине от Соединенных Штатов Америки.

Среди других тем:

Келлога фактически отстранили от переговорного процесса, — Politico;

США и Украина не обсуждали отставку Зеленского в Джидде, — Fox News;

Макрон призвал военных лидеров 30 стран начать планирование гарантий безопасности для Украины;

Трамп заявил, что поговорит с Путиным на этой неделе и пригласит Зеленского в Белый дом;

Зеленский: США предложили полное прекращение огня, Киев согласился, слово за РФ;

План Трампа: в Politico объяснили, какой мир США предлагают Украине и России.

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии не обсуждались вопросы проведения выборов в Украине, а также не поднималась тема отставки Президента Владимира Зеленского.

Также российский диктатор Владимир Путин скептически относится к предложению Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня в Украине.