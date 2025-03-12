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У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

12 марта 2025 г. 13:00

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, политолог Максим Несвитайлов, основатель Компании ООО "Украинские Авиационно-Космические Технологии" Владлен Никитин, нардеп Арсений Пушкаренко, эксперт-международник Тарас Семенюк и руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. В частности, они обсудят детали переговоров между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление ЕС, что теперь РФ должна продемонстрировать готовность к достижению мира.

Также они отреагируют на возобновление помощи Украине от Соединенных Штатов Америки.

Среди других тем:

  • Келлога фактически отстранили от переговорного процесса, — Politico;
  • США и Украина не обсуждали отставку Зеленского в Джидде, — Fox News;
  • Макрон призвал военных лидеров 30 стран начать планирование гарантий безопасности для Украины;
  • Трамп заявил, что поговорит с Путиным на этой неделе и пригласит Зеленского в Белый дом;
  • Зеленский: США предложили полное прекращение огня, Киев согласился, слово за РФ;
  • План Трампа: в Politico объяснили, какой мир США предлагают Украине и России.

Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии не обсуждались вопросы проведения выборов в Украине, а также не поднималась тема отставки Президента Владимира Зеленского.

Также российский диктатор Владимир Путин скептически относится к предложению Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня в Украине.

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14:13 Сибига поделился, как отреагировал Рубио на подаренную ему икону

14:13 Стало известно, когда США обсудят с РФ прекращение огня в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Срочная новость

14:10 Рубио ответил, говорили ли стороны о территориальных уступках

14:07 Финансовый взлет — что подняло украинские акции после Джидды

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