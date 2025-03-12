У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, політолог Максим Несвітайлов, засновник Компанії ТОВ "Українські Авіаційно-Космічні Технології" Владлен Нікітін, нардеп Арсеній Пушкаренко, експерт-міжнародник Тарас Семенюк та керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. Зокрема, вони обговорять деталі переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву ЄС, що тепер РФ має продемонструвати готовність до досягнення миру.

Також вони відреагують на відновлення допомозі України від Сполучених Штатів Америки.

Серед інших тем:

Келлога фактично усунули від переговорного процесу, — Politico;

США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді, — Fox News;

Макрон закликав військових лідерів 30 країн почати планування гарантій безпеки для України;

Трамп заявив, що поговорить із Путіним цього тижня і запросить Зеленського в Білий дім;

Зеленський: США запропонували повне припинення вогню, Київ погодився, слово за РФ;

План Трампа: у Politico пояснили, який мир США пропонують Україні та Росії.

Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії не обговорювалися питання проведення виборів в Україні, а також не підіймалася тема відставки Президента Володимира Зеленського.

Також російський диктатор Володимир Путін скептично ставиться до пропозиції Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню в Україні.