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У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

12 березня 2025 р. 13:00

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
Text

21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

Text

17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
Text

21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Text

17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, політолог Максим Несвітайлов, засновник Компанії ТОВ "Українські Авіаційно-Космічні Технології" Владлен Нікітін, нардеп Арсеній Пушкаренко, експерт-міжнародник Тарас Семенюк та керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. Зокрема, вони обговорять деталі переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву ЄС, що тепер РФ має продемонструвати готовність до досягнення миру. 

Також вони відреагують на відновлення допомозі України від Сполучених Штатів Америки.

Серед інших тем:

  • Келлога фактично усунули від переговорного процесу, — Politico;
  • США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді, — Fox News;
  • Макрон закликав військових лідерів 30 країн почати планування гарантій безпеки для України;
  • Трамп заявив, що поговорить із Путіним цього тижня і запросить Зеленського в Білий дім;
  • Зеленський: США запропонували повне припинення вогню, Київ погодився, слово за РФ;
  • План Трампа: у Politico пояснили, який мир США пропонують Україні та Росії. 

Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії не обговорювалися питання проведення виборів в Україні, а також не підіймалася тема відставки Президента Володимира Зеленського.

Також російський диктатор Володимир Путін скептично ставиться до пропозиції Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню в Україні.

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13:40 Врятував пораненого підлітка у Венеції — деталі від бійця 3 ОШБр

13:37 Спалах грипу в Україні — скільки людей померло за тиждень

13:33 Гаражів не буде — суд захистив "Торфовище Білогорща" у Львові

13:30 Одесити залишилися без води — адреси бюветів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:27 Сікорський після сварки з Маском говорив про Starlink із Сибігою

13:23 Командувача ОК "Північ" звільнили — хто його замінив

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