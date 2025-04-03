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У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

3 апреля 2025 г. 8:00

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У президента Украины Владимира Зеленского подтвердили переговоры с Североатлантическим Альянсом (НАТО). Кроме того, в Офисе президента рассказали, может ли Украина обойтись без западных систем ПВО.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Юрий Береза — бывший руководитель подразделения Национальной гвардии "Днепр-1";
  • Кирилл Сазонов — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
  • Геннадий Кушнарев — старший сержант, 61 отдельный батальон ТРО;
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;
  • Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
  • Павел Коваль — генеральный директор всеукраинского общественного объединения "Украинская аграрная конфедерация";
  • Николай Томенко — политический и общественный деятель;
  • Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
  • Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Война в Украине приближается к перемирию, но стороны должны пойти на уступки. Никто не получит всего, что хочет, — Кит Келлог;
  • Херсонщина не чувствует "прекращения огня", враг продолжает обстрелы, в том числе и энергетических объектов;
  • Ночные удары РФ по Украине, в частности по Кривому Рогу и Харькову;
  • В РФ упал и разбился бомбардировщик Ту-22М3;
  • В ОП рассказали, может ли Украина обойтись без западных систем ПВО;
  • В Силах беспилотных систем появится женское подразделение — "Гарпии". Туда уже открыли набор;
  • Более 8 тысяч бывших осужденных пополнили ряды ВСУ, еще около 900 заявлений находятся на рассмотрении, — Минюст;
  • Нардеп Федиенко сообщил о предложенных Минобороны изменениях в механизме ротации и демобилизации;
  • Зеленский: Минобороны и ОПУ будут заниматься тем, чтобы ветераны имели возможность помогать армии и сохраняли связи с подразделениями, собратьями и в целом с Силами обороны;
  • Спецпредставители Трампа и Путина встретятся в Белом доме 2 апреля — CBS News;
  • В Белом доме признали, что Трамп не достигнет перемирия в Украине до Пасхи, — The Telegraph;
  • Возвращение похищенных украинских детей — ключевое условие для любого мира с Россией, — The Sun;
  • США предоставят краткосрочное финансирование для отслеживания похищенных РФ украинских детей;
  • 22% среди завербованных спецслужбами РФ в Украине — несовершеннолетние, — представитель Службы безопасности Украины;
  • НАБУ и САП разоблачили хищение 733 млн грн на закупках в МО, а также покушение на растрату еще 788 млн;
  • Сын главы Хмельницкой МСЭК Александр Крупа имеет $500 тыс. наличными, 3 авто и купил 5 домов за год;
  • В 2024 году украинские чиновники задекларировали в 2,2 раза больше криптовалюты, чем до полномасштабной войны, — Опендатабот.

Напомним, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на военную помощь от НАТО.

В то же время ранее глава государства Зеленский сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не связан с соглашением с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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