У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

У президента Украины Владимира Зеленского подтвердили переговоры с Североатлантическим Альянсом (НАТО). Кроме того, в Офисе президента рассказали, может ли Украина обойтись без западных систем ПВО.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Юрий Береза — бывший руководитель подразделения Национальной гвардии "Днепр-1";

Кирилл Сазонов — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;

Геннадий Кушнарев — старший сержант, 61 отдельный батальон ТРО;

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека;

Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;

Павел Коваль — генеральный директор всеукраинского общественного объединения "Украинская аграрная конфедерация";

Николай Томенко — политический и общественный деятель;

Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;

Наталья Птуха — синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Война в Украине приближается к перемирию, но стороны должны пойти на уступки. Никто не получит всего, что хочет, — Кит Келлог;

Херсонщина не чувствует "прекращения огня", враг продолжает обстрелы, в том числе и энергетических объектов;

Ночные удары РФ по Украине, в частности по Кривому Рогу и Харькову;

В РФ упал и разбился бомбардировщик Ту-22М3;

В ОП рассказали, может ли Украина обойтись без западных систем ПВО;

В Силах беспилотных систем появится женское подразделение — "Гарпии". Туда уже открыли набор;

Более 8 тысяч бывших осужденных пополнили ряды ВСУ, еще около 900 заявлений находятся на рассмотрении, — Минюст;

Нардеп Федиенко сообщил о предложенных Минобороны изменениях в механизме ротации и демобилизации;

Зеленский: Минобороны и ОПУ будут заниматься тем, чтобы ветераны имели возможность помогать армии и сохраняли связи с подразделениями, собратьями и в целом с Силами обороны;

Спецпредставители Трампа и Путина встретятся в Белом доме 2 апреля — CBS News;

В Белом доме признали, что Трамп не достигнет перемирия в Украине до Пасхи, — The Telegraph;

Возвращение похищенных украинских детей — ключевое условие для любого мира с Россией, — The Sun;

США предоставят краткосрочное финансирование для отслеживания похищенных РФ украинских детей;

22% среди завербованных спецслужбами РФ в Украине — несовершеннолетние, — представитель Службы безопасности Украины;

НАБУ и САП разоблачили хищение 733 млн грн на закупках в МО, а также покушение на растрату еще 788 млн;

Сын главы Хмельницкой МСЭК Александр Крупа имеет $500 тыс. наличными, 3 авто и купил 5 домов за год;

В 2024 году украинские чиновники задекларировали в 2,2 раза больше криптовалюты, чем до полномасштабной войны, — Опендатабот.

Напомним, что недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на военную помощь от НАТО.

В то же время ранее глава государства Зеленский сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не связан с соглашением с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.