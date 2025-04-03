У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

У президента України Володимира Зеленського підтвердили переговори з Північноатлантичним блоком (НАТО). Крім того, в Офісі президента розповіли, чи може Україна обійтися без західних систем ППО.

Про це та не тільки говоритимуть сьогодні в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Юрій Береза — колишній керівник підрозділу національної гвардії "Дніпро-1";

Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;

Геннадій Кушнарьов — старший сержант, 61 окремий батальйон ТРО;

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;

Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;

Павло Коваль — генеральний директор всеукраїнського громадського об'єднання "Українська аграрна конфедерація";

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;

Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

Війна в Україні наближається до перемир’я, але сторони мають піти на поступки. Ніхто не отримає всього, що хоче, — Кіт Келлог;

Херсонщина не відчуває "припинення вогню", ворог продовжує обстріли, зокрема й енергетичних обʼєктів;

Нічні удари РФ по Україні, зокрема по Кривому Рогу та Харкову;

У РФ впав та розбився бомбардувальник Ту-22М3;

В ОП розповіли, чи може Україна обійтися без західних систем ППО;

У Силах безпілотних систем зʼявиться жіночий підрозділ — "Гарпії". Туди вже відкрили набір;

Понад 8 тисяч колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ, ще близько 900 заяв перебувають на розгляді, — Мін'юст;

Нардеп Федієнко повідомив про запропоновані Міноборони зміни у механізмі ротації та демобілізації;

Зеленський: Міноборони й ОПУ займатимуться тим, щоб ветерани мали можливість допомагати армії та зберігали зв’язки з підрозділами, побратимами та загалом із Силами оборони;

Спецпредставники Трампа та Путіна зустрінуться у Білому домі 2 квітня — CBS News;

У Білому домі визнали, що Трамп не досягне перемир’я в Україні до Великодня, — The Telegraph;

Повернення викрадених українських дітей — ключова умова для будь-якого миру з Росією, — The Sun;

США нададуть короткострокове фінансування для відстеження викрадених РФ українських дітей;

22% серед завербованих спецслужбами РФ в Україні — неповнолітні, — речник Служби безпеки України;

НАБУ і САП викрили розкрадання 733 млн грн на закупівлях в МО, а також замах на розтрату ще 788 млн;

Син голови Хмельницької МСЕК Олександр Крупа має $500 тис. готівкою, 3 авто та купив 5 будинків за рік;

У 2024 році українські чиновники задекларували у 2,2 раза більше криптовалюти, ніж до повномасштабної війни, — Опендатабот.

Нагадаємо, що нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Україна може й надалі розраховувати на військову допомогу від НАТО.

Водночас раніше глава держави Зеленський сказав, що питання вступу України до НАТО не пов’язане з угодою зі США щодо співпраці у сфері корисних копалин.