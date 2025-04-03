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У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

03 квітня 2025 р. 08:00

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У президента України Володимира Зеленського підтвердили переговори з Північноатлантичним блоком (НАТО). Крім того, в Офісі президента розповіли, чи може Україна обійтися без західних систем ППО.  

Про це та не тільки говоритимуть сьогодні в ефірі Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Юрій Береза — колишній керівник підрозділу національної гвардії "Дніпро-1"; 
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог; 
  • Геннадій Кушнарьов — старший сержант, 61 окремий батальйон ТРО; 
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини; 
  • Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник; 
  • Павло Коваль — генеральний директор всеукраїнського громадського об'єднання "Українська аграрна конфедерація"; 
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч; 
  • Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук; 
  • Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

  • Війна в Україні наближається до перемир’я, але сторони мають піти на поступки. Ніхто не отримає всього, що хоче, — Кіт Келлог; 
  • Херсонщина не відчуває "припинення вогню", ворог продовжує обстріли, зокрема й енергетичних обʼєктів; 
  • Нічні удари РФ по Україні, зокрема по Кривому Рогу та Харкову; 
  • У РФ впав та розбився бомбардувальник Ту-22М3; 
  • В ОП розповіли, чи може Україна обійтися без західних систем ППО; 
  • У Силах безпілотних систем зʼявиться жіночий підрозділ — "Гарпії". Туди вже відкрили набір; 
  • Понад 8 тисяч колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ, ще близько 900 заяв перебувають на розгляді, — Мін'юст; 
  • Нардеп Федієнко повідомив про запропоновані Міноборони зміни у механізмі ротації та демобілізації;
  • Зеленський: Міноборони й ОПУ займатимуться тим, щоб ветерани мали можливість допомагати армії та зберігали зв’язки з підрозділами, побратимами та загалом із Силами оборони; 
  • Спецпредставники Трампа та Путіна зустрінуться у Білому домі 2 квітня — CBS News; 
  • У Білому домі визнали, що Трамп не досягне перемир’я в Україні до Великодня, — The Telegraph; 
  • Повернення викрадених українських дітей — ключова умова для будь-якого миру з Росією, — The Sun; 
  • США нададуть короткострокове фінансування для відстеження викрадених РФ українських дітей;  
  • 22% серед завербованих спецслужбами РФ в Україні — неповнолітні, — речник Служби безпеки України; 
  • НАБУ і САП викрили  розкрадання 733 млн грн на закупівлях в МО, а також замах на розтрату ще 788 млн; 
  • Син голови Хмельницької МСЕК Олександр Крупа має $500 тис. готівкою, 3 авто та купив 5 будинків за рік; 
  • У 2024 році українські чиновники задекларували у 2,2 раза більше криптовалюти, ніж до повномасштабної війни, — Опендатабот.

Нагадаємо, що нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Україна може й надалі розраховувати на військову допомогу від НАТО.

Водночас раніше глава держави Зеленський сказав, що питання вступу України до НАТО не пов’язане з угодою зі США щодо співпраці у сфері корисних копалин.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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