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В Ватикане началась инаугурация Папы Льва XIV — прямой эфир

В Ватикане началась инаугурация Папы Льва XIV — прямой эфир

18 мая 2025 г. 11:09

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В Ватикане в воскресенье, 18 мая, стартовала торжественная инаугурация Папы Римского Льва XIV. На ней присутствуют лидеры из разных стран мира.

Посмотреть прямой эфир инаугурации можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Инаугурация Папы Римского Льва XIV

Церемония проходит в Ватикане с участием мировых религиозных лидеров, дипломатов, паломников и тысяч верующих со всего мира.

Напомним, 17 мая украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Рим. Он примет участие в мероприятиях по инаугурации Папы Римского Льва XIV.

А американскую делегацию будет возглавлять вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ее состав также войдет госсекретарь Марко Рубио.

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