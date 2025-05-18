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У Ватикані розпочалася інавгурація Папи Лева XIV — прямий ефір

У Ватикані розпочалася інавгурація Папи Лева XIV — прямий ефір

18 травня 2025 р. 11:09

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У Ватикані у неділю, 18 травня, стартувала урочиста інавгурація Папи Римського Лева XIV. На ній присутні лідери з різних країн світу.

Подивитися прямий ефір інавгурації можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інавгурація Папи Римського Лева XIV

Церемонія проходить у Ватикані за участю світових релігійних лідерів, дипломатів, паломників і тисяч вірян з усього світу.

Нагадаємо, 17 травня український лідер Володимир Зеленський прибув до Риму. Він візьме участь у заходах з інавгурації Папи Римського Лева XIV.

А американську делегацію очолюватиме віцепрезидент США Джей Ді Венс. До її складу також увійде держсекретар Марко Рубіо.

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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона