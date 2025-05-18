У Ватикані розпочалася інавгурація Папи Лева XIV — прямий ефір

У Ватикані у неділю, 18 травня, стартувала урочиста інавгурація Папи Римського Лева XIV. На ній присутні лідери з різних країн світу.

Подивитися прямий ефір інавгурації можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інавгурація Папи Римського Лева XIV

Церемонія проходить у Ватикані за участю світових релігійних лідерів, дипломатів, паломників і тисяч вірян з усього світу.

Нагадаємо, 17 травня український лідер Володимир Зеленський прибув до Риму. Він візьме участь у заходах з інавгурації Папи Римського Лева XIV.

А американську делегацію очолюватиме віцепрезидент США Джей Ді Венс. До її складу також увійде держсекретар Марко Рубіо.