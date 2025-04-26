В Ватикане прощаются с Папой Римским — прямая трансляция

В Ватикане в субботу, 26 апреля, продолжается церемония прощания с Папой Римским Франциском. Его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Прощание с Папой Римским

Папа Франциск стал первым иезуитом и первым Папой из Латинской Америки, который в течение 12 лет возглавлял Католическую Церковь. Церемония прощания проходит на площади Святого Петра в Ватикане, а похоронят его в Риме — в базилике Санта-Мария-Маджоре.

В его завещании говорится, что понтифик хотел, чтобы церемония была скромной. Его захоронение станет отклонением от традиции захоронений понтификов в криптах под собором Святого Петра.

Ожидается присутствие на церемонии более 50 глав государств, 10 монархов и 130 официальных делегаций. Среди них — президент США Дональд Трамп и бывший президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и принц Уильям. От Украины прощание посетят Первая леди Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.

Напомним, Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Он имел почечную и дыхательную недостаточность, а также ряд других заболеваний.

23 апреля в базилику Святого Петра в Ватикане внесли тело Папы Римского.