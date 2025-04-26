У Ватикані прощаються з Папою Римським — пряма трансляція

У Ватикані в суботу, 26 квітня, триває церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Його поховають в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Прощання з Папою Римським

Папа Франциск став першим єзуїтом і першим Папою з Латинської Америки, який протягом 12 років очолював Католицьку Церкву. Церемонія прощання триває на площі Святого Петра у Ватикані, а поховають його у Римі — в базиліці Санта-Марія-Маджоре.

У його заповіті йдеться, що понтифік хотів, аби церемонія була скромною. Його поховання стане відхиленням від традиції поховань понтифіків у криптах під собором Святого Петра.

Очікується присутність на церемонії понад 50 очільників держав, 10 монархів та 130 офіційних делегацій. Серед них — президент США Дональд Трамп і колишній президент Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та принц Вільям. ​Від України прощання відвідають Перша леді Олена Зеленська та голова МЗС Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Папа Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Він мав ниркову та дихальну недостатність, а також низку інших захворювань.

23 квітня до базиліки Святого Петра у Ватикані внесли тіло Папи Римського.