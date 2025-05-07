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У Трампа сделали новое заявление о войне — эфир День.LIVE

У Трампа сделали новое заявление о войне — эфир День.LIVE

7 мая 2025 г. 13:02

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Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Владимир Балин, футуролог Виталий Кулик, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус и аналитик Роман Погорелый. В частности, они обсудят последние заявления администрации лидера США относительно войны в Украине.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости обсудят информацию росСМИ, что диктатор страны-террориста Владимир Путин планирует удар "Орешником" по Украине.

Среди других тем:

  • Парад в Москве покажет "мускулы Кремля", уставшая Россия все еще готова к войне, — обозреватель Times;
  • Пакистан сбил пять индийских истребителей и беспилотник, — CNN;
  • Есть жертвы и пострадавшие: в ГСЧС показали последствия ударов баллистикой по Киеву;
  • В начале года Украина получила от США "чрезвычайную" просьбу, — WP;
  • Стармер и Макрон призвали РФ согласиться на 30-дневное перемирие;
  • Трамп после разговора с Эрдоганом сделал заявление о войне в Украине.

Напомним, 5 мая Трамп заявил, что Украина и Россия готовы к заключению соглашения о завершении войны.

А в МИД Украины призвали иностранных военных не участвовать в параде в Москве 9 мая. Оккупанты продолжают совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

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13:14 В сети появились фото портативной игровой консоли Xbox от Asus

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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