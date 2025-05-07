У Трампа сделали новое заявление о войне — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Владимир Балин, футуролог Виталий Кулик, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус и аналитик Роман Погорелый. В частности, они обсудят последние заявления администрации лидера США относительно войны в Украине.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят информацию росСМИ, что диктатор страны-террориста Владимир Путин планирует удар "Орешником" по Украине.

Среди других тем:

Парад в Москве покажет "мускулы Кремля", уставшая Россия все еще готова к войне, — обозреватель Times;

Пакистан сбил пять индийских истребителей и беспилотник, — CNN;

Есть жертвы и пострадавшие: в ГСЧС показали последствия ударов баллистикой по Киеву;

В начале года Украина получила от США "чрезвычайную" просьбу, — WP;

Стармер и Макрон призвали РФ согласиться на 30-дневное перемирие;

Трамп после разговора с Эрдоганом сделал заявление о войне в Украине.

Напомним, 5 мая Трамп заявил, что Украина и Россия готовы к заключению соглашения о завершении войны.

А в МИД Украины призвали иностранных военных не участвовать в параде в Москве 9 мая. Оккупанты продолжают совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.