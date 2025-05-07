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У Трампа зробили нову заяву щодо війни — ефір День.LIVE

У Трампа зробили нову заяву щодо війни — ефір День.LIVE

07 травня 2025 р. 13:02

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Володимир Балін, футуролог Віталій Кулик, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус та аналітик Роман Погорілий. Зокрема, вони обговорять останні заяви адміністрації лідера США щодо війни в України.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості обговорять інформацію росЗМІ, що диктатор країни-терориста Володимир Путін планує удар "Орєшніком" по Україні.

Серед інших тем:

  • Парад в Москві покаже "м'язи Кремля", втомлена Росія все ще готова до війни, — оглядач Times;
  • Пакистан збив п'ять індійських винищувачів і безпілотник, — CNN;
  • Є жертви і постраждалі: в ДСНС показали наслідки ударів балістикою по Києву;
  • На початку року Україна отримала від США "надзвичайне" прохання, — WP;
  • Стармер і Макрон закликали РФ погодитися на 30-денне перемир'я;
  • Трамп після розмови з Ердоганом зробив заяву про війну в Україні.

Нагадаємо, 5 травня Трамп заявив, що Україна та Росія готові до укладання угоди про завершення війни

А у МЗС України закликали іноземних військових не брати участь в параді в Москві 9 травня. Окупанти продовжують вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

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13:31 Байден розкритикував стратегію Трампа щодо України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 Хто з українців отримає 5 тис. євро від Чехії — деталі програми

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