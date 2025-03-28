У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

У президента США Дональда Трампа решили изменить риторику относительно окончания полномасштабной войны в Украине — больше никаких "сроков" завершения. В то же время российский диктатор Путин предложил ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE.

О чем сегодняшний эфир

Во время эфира гости вместе с ведущими обсудят следующие темы:

В США высказались относительно "временных рамок" окончания войны;

Макрон объяснил свою концепцию "миротворцев" в Украине;

Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами;

Путин предложил ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине;

Вероятное наступление на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Гости эфира Вечір.LIVE

Гостями сегодняшнего эфира станут:

Максим Джигун — политолог, совладелец агентства Good Politics;

Александр Юрченко — представитель депутатской группы "Восстановление Украины", член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета;

Олег Постернак — политтехнолог;

Евгений Дикий — военный аналитик;

Александра Филиппенко — политолог-международник;

Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Отметим, что лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по окончанию войны.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым контактам с Путиным. Однако, по его словам, глава Кремля не готов к такой встрече.