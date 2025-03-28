У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

У президента США Дональда Трампа решили изменить риторику относительно окончания полномасштабной войны в Украине — больше никаких "сроков" завершения. В то же время российский диктатор Путин предложил ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE.
О чем сегодняшний эфир
Во время эфира гости вместе с ведущими обсудят следующие темы:
- В США высказались относительно "временных рамок" окончания войны;
- Макрон объяснил свою концепцию "миротворцев" в Украине;
- Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами;
- Путин предложил ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине;
- Вероятное наступление на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Гости эфира Вечір.LIVE
Гостями сегодняшнего эфира станут:
- Максим Джигун — политолог, совладелец агентства Good Politics;
- Александр Юрченко — представитель депутатской группы "Восстановление Украины", член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета;
- Олег Постернак — политтехнолог;
- Евгений Дикий — военный аналитик;
- Александра Филиппенко — политолог-международник;
- Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.
Отметим, что лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по окончанию войны.
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым контактам с Путиным. Однако, по его словам, глава Кремля не готов к такой встрече.