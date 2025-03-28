Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE arrow
У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

28 марта 2025 г. 17:35

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

У президента США Дональда Трампа решили изменить риторику относительно окончания полномасштабной войны в Украине — больше никаких "сроков" завершения. В то же время российский диктатор Путин предложил ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE.

О чем сегодняшний эфир

Во время эфира гости вместе с ведущими обсудят следующие темы:

  • В США высказались относительно "временных рамок" окончания войны;
  • Макрон объяснил свою концепцию "миротворцев" в Украине;
  • Трамп пересекает "красные линии": в соглашении о недрах требуют вернуть США всю помощь с процентами;
  • Путин предложил ввести "временное управление под эгидой ООН" в Украине;
  • Вероятное наступление на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Гости эфира Вечір.LIVE

Гостями сегодняшнего эфира станут:

  • Максим Джигун — политолог, совладелец агентства Good Politics;
  • Александр Юрченко — представитель депутатской группы "Восстановление Украины", член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета;
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Евгений Дикий — военный аналитик;
  • Александра Филиппенко — политолог-международник;
  • Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Отметим, что лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по окончанию войны.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым контактам с Путиным. Однако, по его словам, глава Кремля не готов к такой встрече.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:42 Трамп снова сделал заявление о присоединении Гренландии к США

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

22:15 Застройщики в Украине уменьшили сроки рассрочек — в чем причина

22:13 Залужный обратился к студентам во Львове — что сказал

22:00 Трамп прокомментировал убийства украинцев иранскими дронами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:51 Получал зарплату в СЗЧ — что решил одесский суд

21:33 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

21:16 ВСУ атаковали пункт пропуска, с которого РФ запускала БпЛА

21:15 Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN

20:51 Графики отключений — чего ожидать одесситам завтра

22:42 Трамп снова сделал заявление о присоединении Гренландии к США

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

22:15 Застройщики в Украине уменьшили сроки рассрочек — в чем причина

22:13 Залужный обратился к студентам во Львове — что сказал

22:00 Трамп прокомментировал убийства украинцев иранскими дронами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:51 Получал зарплату в СЗЧ — что решил одесский суд

21:33 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

21:16 ВСУ атаковали пункт пропуска, с которого РФ запускала БпЛА

21:15 Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN

20:51 Графики отключений — чего ожидать одесситам завтра

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:40 Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Text

13:00 Визит Зеленского в Европу и встреча с Макроном — эфир День.LIVE

Text

08:00 Рютте высказался об Украине в НАТО — эфир Ранок.LIVE

26 марта 2025
Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час