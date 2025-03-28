Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE arrow
У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

28 березня 2025 р. 17:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Text

У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

У президента США Дональда Трампа вирішили змінити риторику щодо закінчення повномасштабної війни в Україні — більше жодних "термінів" завершення. Водночас російський диктатор Путін запропонував запровадити "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE.

Про що сьогоднішній ефір

Під час ефіру гості разом з ведучими обговорять наступні теми:

  • У США висловилися щодо "часових рамок" закінчення війни;
  • Макрон пояснив свою концепцію "миротворців" в Україні;
  • Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками;
  • Путін запропонував запровадити "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні;
  • Ймовірний наступ на Сумщину, Харківщину та Запорізьку область.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гостями сьогоднішнього ефіру стануть:

  • Максим Джигун — політолог, співвласник агенції Good Politics;
  • Олександр Юрченко —  представник депутатської групи "Відновлення України", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету;
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Євген Дикий — військовий аналітик;
  • Олександра Філіппенко — політолог-міжнародник;
  • Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Зазначимо, що лідер ультраправої британської партії Reform UK Найджел Фарадж вважає, що Путін отримує "занадто багато" від переговорів під проводом США щодо закінчення війни.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих контактів з Путіним. Однак, за його словами, глава Кремля не готовий до такої зустрічі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:25 Мер Одеси задекларував майже 1,4 млн гривень доходів

18:12 Чоловік з Тернопільщини став посмертним донором для трьох людей

18:10 Бійка біля Голосіївського ТЦК — постраждалий розповів, що сталося

18:05 Цивільні в ТЦК — в Україні стартує експериментальний проєкт

18:02 Доплата педагогам по 2 000 грн — хто отримає надбавки у квітні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 У спальному відсіку з Одеси до Молдови за 7 тисяч доларів

17:45 Зачепить усіх українців — як НБУ хоче змінити грошові перекази

Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

17:35 Тепло затримається — Укргідрометцентр розповів про погоду завтра

17:19 На Дніпропетровщині знайшли вбитим депутата — що відомо

18:25 Мер Одеси задекларував майже 1,4 млн гривень доходів

18:12 Чоловік з Тернопільщини став посмертним донором для трьох людей

18:10 Бійка біля Голосіївського ТЦК — постраждалий розповів, що сталося

18:05 Цивільні в ТЦК — в Україні стартує експериментальний проєкт

18:02 Доплата педагогам по 2 000 грн — хто отримає надбавки у квітні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 У спальному відсіку з Одеси до Молдови за 7 тисяч доларів

17:45 Зачепить усіх українців — як НБУ хоче змінити грошові перекази

17:35 Тепло затримається — Укргідрометцентр розповів про погоду завтра

17:19 На Дніпропетровщині знайшли вбитим депутата — що відомо

17:13 Миколаївські морпіхи зупинили наступ росіян — відео

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

06:22 Неприємно здивує — як здорожчав продуктовий кошик за рік

24 березня 2025

22:33 Чи бояться одесити терактів — як себе захищають

Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

13:00 Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

20:52 Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

19:04 Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час