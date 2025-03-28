У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

У президента США Дональда Трампа вирішили змінити риторику щодо закінчення повномасштабної війни в Україні — більше жодних "термінів" завершення. Водночас російський диктатор Путін запропонував запровадити "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні.

Про це і не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE.

Про що сьогоднішній ефір

Під час ефіру гості разом з ведучими обговорять наступні теми:

У США висловилися щодо "часових рамок" закінчення війни;

Макрон пояснив свою концепцію "миротворців" в Україні;

Трамп перетинає "червоні лінії": в угоді про надра вимагають повернути США всю допомогу з відсотками;

Путін запропонував запровадити "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні;

Ймовірний наступ на Сумщину, Харківщину та Запорізьку область.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гостями сьогоднішнього ефіру стануть:

Максим Джигун — політолог, співвласник агенції Good Politics;

Олександр Юрченко — представник депутатської групи "Відновлення України", член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету;

Олег Постернак — політтехнолог;

Євген Дикий — військовий аналітик;

Олександра Філіппенко — політолог-міжнародник;

Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Зазначимо, що лідер ультраправої британської партії Reform UK Найджел Фарадж вважає, що Путін отримує "занадто багато" від переговорів під проводом США щодо закінчення війни.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих контактів з Путіним. Однак, за його словами, глава Кремля не готовий до такої зустрічі.