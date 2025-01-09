У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим актуальные вопросы. В частности, речь пойдет о том, что новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным по поводу окончания войны в Украине.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE будут такие гости:

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов;

военный эксперт Михаил Притула;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

экологический аудитор, судебный эксперт по экологическим вопросам, глава ГФ ОГП "Экологический патруль" Татьяна Лампик;

спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все выделенные деньги на помощь Украине в инаугурацию Дональда Трампа. Несколько миллиардов долларов останется, и уже новая администрация будет решать, что с ними делать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представители стран обсудили поддержку Украины, а также ситуацию в Сирии и Газе.