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У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

9 января 2025 г. 8:00

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

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04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

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03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

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00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
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22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

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17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим актуальные вопросы. В частности, речь пойдет о том, что новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет разговор с Президентом РФ Владимиром Путиным по поводу окончания войны в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE будут такие гости:

  • руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов;
  • военный эксперт Михаил Притула;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • экологический аудитор, судебный эксперт по экологическим вопросам, глава ГФ ОГП "Экологический патруль" Татьяна Лампик;
  • спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не успеет потратить все выделенные деньги на помощь Украине в инаугурацию Дональда Трампа. Несколько миллиардов долларов останется, и уже новая администрация будет решать, что с ними делать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представители стран обсудили поддержку Украины, а также ситуацию в Сирии и Газе.

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09:23 Полиция Киева разоблачила схему сбыта наркотиков через почту

09:20 АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

09:19 Очереди на границе Украины — где возможны небольшие задержки

09:08 Кремль запретит украинцам на ВОТ жениться — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:00 Во Львове осудили студентку за избиение мужчины букетом роз

08:56 В МИД Дании ответили, смогут ли США купить Гренландию

08:45 Тариф на транспортировку газа вырос — кто будет платить больше

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно