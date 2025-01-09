У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо актуальні питання. Зокрема, мова йтиме про те, що новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним стосовно закінчення війни в Україні.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE будуть такі гості:
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
- народний депутат України, "Европейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
- військовий експерт Михайло Притула;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- екологічний аудитор, судовий експерт з екологічних питань, голова ГФ ОГП "Екологічний патруль" Тетяна Лампік;
- речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не встигне витратити всі виділені гроші на допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа. Кілька мільярдів доларів залишиться і вже нова адміністрація буде вирішувати, що з ними робити.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Представники країн обговорили підтримку України, а також ситуацію в Сирії та Газі.