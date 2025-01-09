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У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

09 січня 2025 р. 08:00

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

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06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

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04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

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03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

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00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

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17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо актуальні питання. Зокрема, мова йтиме про те, що новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним стосовно закінчення війни в Україні. 

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE будуть такі гості:

  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • народний депутат України, "Европейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • військовий експерт Михайло Притула;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • екологічний аудитор, судовий експерт з екологічних питань, голова ГФ ОГП "Екологічний патруль" Тетяна Лампік;
  • речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена не встигне витратити всі виділені гроші на допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа. Кілька мільярдів доларів залишиться і вже нова адміністрація буде вирішувати, що з ними робити.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Представники країн обговорили підтримку України, а також ситуацію в Сирії та Газі. 

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08:26 Окупанти посилили терор українців на лівобережжі Херсонщини

08:23 Син Трампа пов'язав допомогу Україні та пожежі в Каліфорнії

08:03 В Капітолії заарештували чоловіка з мачете на похоронах Картера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 На Закарпатті засудили чоловіка, який писав у Viber про повістки

08:00 Допомога для ВПО — що буде з виплатами у січні

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06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

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04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

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