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У Трампа заявили о срыве договоренностей — эфир Новини.LIVE

У Трампа заявили о срыве договоренностей — эфир Новини.LIVE

4 апреля 2025 г. 17:57

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У Трампа заявили о срыве договоренностей — эфир Новини.LIVE

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Рубио выступает с заявлениями об окончании войны — трансляция

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Марк Рютте выступает после встреч в Брюсселе — прямой эфир

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В ОП сделали заявление о миротворцах в Украине - эфир Ранок.LIVE

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Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк, кандидат политических наук Алексей Якубин, полковник, военный эксперт Сергей Грабский, народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук, израильский военный обозреватель Игаль Левин, журналист Сергей Ауслендер. В частности, они обсудили нарушение договоренностей о прекращении огня.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявления президента США Дональда Трампа относительно того, что Владимир Зеленский и Владимир Путин готовы заключить соглашение.

Среди других тем:

  • В Киев прибыла французско-британская делегация: будут говорить о военном контингенте;
  • Прекращение огня между РФ и Украиной уже нарушали несколько раз, — Рубио;
  • В ближайшие недели или месяцы есть шансы заставить Россию прекратить огонь, — Зеленский;
  • Россия хочет использовать прекращение огня для захвата новых территорий в Украине, — ISW.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что в среднем на фронте за сутки погибает около 2500 человек и прокомментировал, что с мирными переговорами.

Также в США состоялась встреча представителя России Кирилла Дмитриева со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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