У Трампа заявили о срыве договоренностей — эфир Новини.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий, эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк, кандидат политических наук Алексей Якубин, полковник, военный эксперт Сергей Грабский, народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук, израильский военный обозреватель Игаль Левин, журналист Сергей Ауслендер. В частности, они обсудили нарушение договоренностей о прекращении огня.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявления президента США Дональда Трампа относительно того, что Владимир Зеленский и Владимир Путин готовы заключить соглашение.

Среди других тем:

В Киев прибыла французско-британская делегация: будут говорить о военном контингенте;

Прекращение огня между РФ и Украиной уже нарушали несколько раз, — Рубио;

В ближайшие недели или месяцы есть шансы заставить Россию прекратить огонь, — Зеленский;

Россия хочет использовать прекращение огня для захвата новых территорий в Украине, — ISW.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что в среднем на фронте за сутки погибает около 2500 человек и прокомментировал, что с мирными переговорами.

Также в США состоялась встреча представителя России Кирилла Дмитриева со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.