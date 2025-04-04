У Трампа вперше заявили про зрив домовленостей — ефір Новини.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народна депутатка, членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход, політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький, експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк, кандидат політичних наук Олексій Якубін, полковник, військовий експерт Сергій Грабський, народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук, ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, журналіст Сергій Ауслендер. Зокрема, вони обговорили порушення домовленостей про припинення вогню.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Володимир Зеленський та Володимир Путін готові укласти угоду.

Серед інших тем:

До Києва прибула французько-британська делегація: говоритимуть про військовий контингент;

Припинення вогню між РФ та Україною вже порушували кілька разів, — Рубіо;

У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити Росію припинити вогонь, — Зеленський;

Росія хоче використати припинення вогню для захоплення нових територій в Україні, — ISW.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що у середньому на фронті за добу гине близько 2500 осіб, та прокоментував, що з мирними переговорами.

Також у США відбулася зустріч представника Росії Кирила Дмитрієва зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.