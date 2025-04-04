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У Трампа вперше заявили про зрив домовленостей — ефір Новини.LIVE

У Трампа вперше заявили про зрив домовленостей — ефір Новини.LIVE

04 квітня 2025 р. 17:57

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народна депутатка, членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг  Анна Скороход, політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький, експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк, кандидат політичних наук Олексій Якубін, полковник, військовий експерт Сергій Грабський, народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук, ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, журналіст Сергій Ауслендер. Зокрема, вони обговорили порушення домовленостей про припинення вогню.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Володимир Зеленський та Володимир Путін готові укласти угоду.

Серед інших тем:

  • До Києва прибула французько-британська делегація: говоритимуть про військовий контингент;
  • Припинення вогню між РФ та Україною вже порушували кілька разів, — Рубіо;
  • У найближчі тижні чи місяці є шанси змусити Росію припинити вогонь, — Зеленський;
  • Росія хоче використати припинення вогню для захоплення нових територій в Україні, — ISW.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що у середньому на фронті за добу гине близько 2500 осіб, та прокоментував, що з мирними переговорами. 

Також у США відбулася зустріч представника Росії Кирила Дмитрієва зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

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19:05 Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

19:00 Росіяни атакували Кривий Ріг — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:56 У Київраді розповіли, із якими труднощами стикаються ВПО у Києві

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