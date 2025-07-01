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У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

1 июля 2025 г. 8:00

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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию. В то же время Кремль, вероятно, готовит новую массированную атаку на Украину.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 1 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, старший лейтенант Игорь Швайка;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • экономист, советник президента Украины (2019-2024 гг.) Олег Устенко;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего Адриан Прокип;
  • синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Россия готовится к новым операциям, нужно создавать новую действенную архитектуру безопасности Европы — Зеленский;
  • Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки и оттеснили врага дальше от Сум — Генштаб;
  • Зеленский о Сумском направлении: Силы обороны выполнили все задачи, определенные неделю назад;
  • На Днепропетровщине прорыва войск РФ нет, идут сложные бои — ЦПД;
  • Трамп анонсировал сильные новости для России;
  • Шмыгаль и президент Анголы обсудили совместное санкционное давление на Россию;
  • Зеленский призвал Германию повлиять на Венгрию в вопросе принятия 18-го пакета санкций ЕС;
  • Канада предоставила Украине 1,7 миллиардов долларов из замороженных активов РФ;
  • Россия пытается увеличить экспорт сжиженного природного газа — Bloomberg.

Напомним, что ранее в СНБО отреагировали на сообщения западных СМИ о якобы намерениях российского диктатора Владимира Путина захватить Одессу.

Также мы писали о том, что Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет выйти из войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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