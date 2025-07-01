У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию. В то же время Кремль, вероятно, готовит новую массированную атаку на Украину.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 1 июля.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
- заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, старший лейтенант Игорь Швайка;
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- экономист, советник президента Украины (2019-2024 гг.) Олег Устенко;
- народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;
- руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего Адриан Прокип;
- синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Россия готовится к новым операциям, нужно создавать новую действенную архитектуру безопасности Европы — Зеленский;
- Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки и оттеснили врага дальше от Сум — Генштаб;
- Зеленский о Сумском направлении: Силы обороны выполнили все задачи, определенные неделю назад;
- На Днепропетровщине прорыва войск РФ нет, идут сложные бои — ЦПД;
- Трамп анонсировал сильные новости для России;
- Шмыгаль и президент Анголы обсудили совместное санкционное давление на Россию;
- Зеленский призвал Германию повлиять на Венгрию в вопросе принятия 18-го пакета санкций ЕС;
- Канада предоставила Украине 1,7 миллиардов долларов из замороженных активов РФ;
- Россия пытается увеличить экспорт сжиженного природного газа — Bloomberg.
Напомним, что ранее в СНБО отреагировали на сообщения западных СМИ о якобы намерениях российского диктатора Владимира Путина захватить Одессу.
Также мы писали о том, что Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет выйти из войны.