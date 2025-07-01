У Трампа недовольны Кремлем, а РФ готовит удар — эфир Ранок.LIVE

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию. В то же время Кремль, вероятно, готовит новую массированную атаку на Украину.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 1 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, старший лейтенант Игорь Швайка;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

экономист, советник президента Украины (2019-2024 гг.) Олег Устенко;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко;

руководитель программы "Энергетика" Украинского Института Будущего Адриан Прокип;

синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Россия готовится к новым операциям, нужно создавать новую действенную архитектуру безопасности Европы — Зеленский;

Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки и оттеснили врага дальше от Сум — Генштаб;

Зеленский о Сумском направлении: Силы обороны выполнили все задачи, определенные неделю назад;

На Днепропетровщине прорыва войск РФ нет, идут сложные бои — ЦПД;

Трамп анонсировал сильные новости для России;

Шмыгаль и президент Анголы обсудили совместное санкционное давление на Россию;

Зеленский призвал Германию повлиять на Венгрию в вопросе принятия 18-го пакета санкций ЕС;

Канада предоставила Украине 1,7 миллиардов долларов из замороженных активов РФ;

Россия пытается увеличить экспорт сжиженного природного газа — Bloomberg.

Напомним, что ранее в СНБО отреагировали на сообщения западных СМИ о якобы намерениях российского диктатора Владимира Путина захватить Одессу.

Также мы писали о том, что Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хочет выйти из войны.