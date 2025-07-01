У Трампа незадоволені Кремлем, а РФ готує удар — ефір Ранок.LIVE

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про необхідність посилення санкційного тиску на Росію. Водночас Кремль, ймовірно, готує нову масовану атаку на Україну.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 1 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, старший лейтенант Ігор Швайка;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

економіст, радник президента України (2019-2024 рр.) Олег Устенко;

народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

керівник програми "Енергетика" Українського Інституту Майбутнього Адріан Прокіп;

синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Росія готується до нових операцій, потрібно створювати нову дієву архітектуру безпеки Європи — Зеленський;

Сили оборони просунулися в районі Олексіївки й відтіснили ворога далі від Сум — Генштаб;

Зеленський про Сумський напрямок: Сили оборони виконали всі завдання, визначені тиждень тому;

На Дніпропетровщині прориву військ РФ немає, точаться складні бої — ЦПД;

Трамп анонсував сильні новини для Росії;

Шмигаль і президент Анголи обговорили спільний санкційний тиск на Росію;

Зеленський закликав Німеччину вплинути на Угорщину у питанні ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС;

Канада надала Україні 1,7 мільярдів доларів із заморожених активів РФ;

Росія намагається збільшити експорт скрапленого природного газу — Bloomberg.

Нагадаємо, що раніше в РНБО відреагували на повідомлення західних ЗМІ про нібито наміри російського диктатора Володимира Путіна захопити Одесу.

Також ми писали про те, що Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче вийти з війни.