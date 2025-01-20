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У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

20 января 2025 г. 13:00

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

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17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

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17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

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11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

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08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

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13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Сегодня, 20 января, в эфире День.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, прокомментируем три главных пункта для окончания войны между Украиной и Россией, которые обнародовала команда Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд важных тем:

  • Стоимость биткоина после недолгого падения обновила исторический максимум, превысив $108 тысяч — Binance;
  • Дональд и Мелания Трамп объявили о запуске своей криптовалюты;
  • Советник Трампа Волц назвал три главных аспекта окончания войны в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;
  • специальный советник командующего армии США в Европе и НАТО (2013-2018 гг.), директор магистерской программы по глобальному менеджменту в Американском университете в Киеве Марк Войджер;
  • политический эксперт Константин Матвиенко;
  • спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец.

Ранее мы писали, что в США сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию инаугурации президента США перенесут в помещение. Причиной таких изменений стала погода.

Напомним, по информации СМИ, США хочет усилить санкционное давление на Россию и Иран.

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23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок