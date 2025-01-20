У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Сегодня, 20 января, в эфире День.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, прокомментируем три главных пункта для окончания войны между Украиной и Россией, которые обнародовала команда Дональда Трампа.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд важных тем:

Стоимость биткоина после недолгого падения обновила исторический максимум, превысив $108 тысяч — Binance;

Дональд и Мелания Трамп объявили о запуске своей криптовалюты;

Советник Трампа Волц назвал три главных аспекта окончания войны в Украине.

Гости сегодняшнего эфира:

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;

специальный советник командующего армии США в Европе и НАТО (2013-2018 гг.), директор магистерской программы по глобальному менеджменту в Американском университете в Киеве Марк Войджер;

политический эксперт Константин Матвиенко;

спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец.

Ранее мы писали, что в США сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию инаугурации президента США перенесут в помещение. Причиной таких изменений стала погода.

Напомним, по информации СМИ, США хочет усилить санкционное давление на Россию и Иран.