У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Сегодня, 20 января, в эфире День.LIVE обсудим ряд важных вопросов. В частности, прокомментируем три главных пункта для окончания войны между Украиной и Россией, которые обнародовала команда Дональда Трампа.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд важных тем:
- Стоимость биткоина после недолгого падения обновила исторический максимум, превысив $108 тысяч — Binance;
- Дональд и Мелания Трамп объявили о запуске своей криптовалюты;
- Советник Трампа Волц назвал три главных аспекта окончания войны в Украине.
Гости сегодняшнего эфира:
- главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;
- специальный советник командующего армии США в Европе и НАТО (2013-2018 гг.), директор магистерской программы по глобальному менеджменту в Американском университете в Киеве Марк Войджер;
- политический эксперт Константин Матвиенко;
- спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец.
Ранее мы писали, что в США сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию инаугурации президента США перенесут в помещение. Причиной таких изменений стала погода.
Напомним, по информации СМИ, США хочет усилить санкционное давление на Россию и Иран.