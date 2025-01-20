У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Сьогодні, 20 січня, в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, прокоментуємо три головні пункти для закінчення війни між Україною та Росією, які оприлюднила команда Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих тем:

Вартість біткоїна після недовгого падіння оновила історичний максимум, перевищивши $108 тисяч — Binance;

Дональд і Меланія Трамп оголосили про запуск своєї криптовалюти;

Радник Трампа Волц назвав три головні аспекти закінчення війни в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;

спеціальний радник командувача арміі США у Европі та НАТО (2013-2018 рр.), Директор магістерської програми з глобального менеджменту в Американському університеті у Києві Марк Войджер;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець.

Раніше ми писали, що у США сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Вперше за 40 років церемонію інавгурації президента США перенесуть у приміщення. Причиною таких змін стала погода.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США хоче посилити санкційний тиск на Росію та Іран.