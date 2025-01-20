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У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

20 січня 2025 р. 13:00

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

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12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

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11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

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08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

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23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

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17:18РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

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02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

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02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

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13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

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17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

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02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

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02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

Сьогодні, 20 січня, в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих питань. Зокрема, прокоментуємо три головні пункти для закінчення війни між Україною та Росією, які оприлюднила команда Дональда Трампа.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку важливих тем:

  • Вартість біткоїна після недовгого падіння оновила історичний максимум, перевищивши $108 тисяч — Binance;
  • Дональд і Меланія Трамп оголосили про запуск своєї криптовалюти;
  • Радник Трампа Волц назвав три головні аспекти закінчення війни в Україні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
  • спеціальний радник командувача арміі США у Европі та НАТО (2013-2018 рр.), Директор магістерської програми з глобального менеджменту в Американському університеті у Києві Марк Войджер;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко;
  • речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець.

Раніше ми писали, що у США сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Вперше за 40 років церемонію інавгурації президента США перенесуть у приміщення. Причиною таких змін стала погода.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США хоче посилити санкційний тиск на Росію та Іран. 

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13:11 Будьте обережні — Діденко попредила про небезпеку завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Вдруге побив рекорд — яку суму Трамп зібрав на інавгурацію

13:02 Юрист пояснив, хто з обмежено придатних не отримає бронювання

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