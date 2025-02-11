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У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

11 февраля 2025 г. 17:50

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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11:48 Херсонцы массово выезжают из-за угрозы постоянных обстрелов

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10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

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08:00 Чего ожидать от Мюнхенской конференции — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025
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23:52 В РДК назвали, сколько еще готова воевать Россия

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21:19 Южанина назвала, сколько украинцев работают неофициально

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17:50 Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о мирном соглашении, которое разрабатывает Дональд Трамп для Украины. Кроме того, речь будет идти о миротворцах, ракетном обстреле Украины и создании военной полиции.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсуждаем следующие темы:

  • Кэллог прибудет в Украину 2 февраля;
  • Трамп анонсировал мирное соглашение между Украиной и РФ;
  • ракетный удар по Украине: РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской области;
  • отправка миротворцев в Украину — ключевая тема Мюнхенской конференции;
  • в Украине планируют создать военную полицию, которая будет иметь право на остановку транспорта, доступ к жилью и проведение обысков.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат Украины, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • народный депутат Украины, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Напомним, проект закона о ленд-лизе для Украины зарегистрировали в Конгрессе США. Известно, что он предоставит Дональду Трампу полномочия для отправки "победного оружия".

Ранее Президент США Дональд Трамп заявлял об "огромном прогрессе" в переговорах с Украиной и Россией. Он отметил, что мирное соглашение могут заключить уже очень скоро.

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22:15 Убийство подростка на фуникулере в Киеве — почему затягивают дело

22:15 Стоит ли покупать дом на колесах в Украине в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:57 Суд оштрафовал военного из Одессы за каннабис — подробности дела

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Военный высказался о драках между ТЦК и призывниками

Text

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