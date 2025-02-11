У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о мирном соглашении, которое разрабатывает Дональд Трамп для Украины. Кроме того, речь будет идти о миротворцах, ракетном обстреле Украины и создании военной полиции.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсуждаем следующие темы:
- Кэллог прибудет в Украину 2 февраля;
- Трамп анонсировал мирное соглашение между Украиной и РФ;
- ракетный удар по Украине: РФ атаковала объекты "Нафтогаза" в Полтавской области;
- отправка миротворцев в Украину — ключевая тема Мюнхенской конференции;
- в Украине планируют создать военную полицию, которая будет иметь право на остановку транспорта, доступ к жилью и проведение обысков.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- народный депутат Украины, "Слуга народа", комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
- народный депутат Украины, "Восстановление Украины", комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
- бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.
Напомним, проект закона о ленд-лизе для Украины зарегистрировали в Конгрессе США. Известно, что он предоставит Дональду Трампу полномочия для отправки "победного оружия".
Ранее Президент США Дональд Трамп заявлял об "огромном прогрессе" в переговорах с Украиной и Россией. Он отметил, что мирное соглашение могут заключить уже очень скоро.