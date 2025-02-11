У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про мирну угоду, яку розробляє Дональд Трамп для України. Крім того, йтиметься про миротворців, ракетний обстріл України та створення військової поліції.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговорюємо такі теми:
- Келлог прибуде до України 2 лютого;
- Трамп анонсував мирну угоду між Україною та РФ;
- ракетний удар по Україні: РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області;
- відправлення миротворців в Україну — ключова тема Мюнхенської конференції;
- в Україні планують створити військову поліцію, яка матиме право на зупинення транспорту, доступ до житла та проведення обшуків.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
- народний депутат України, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;
- народний депутат України, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.
Нагадаємо, проєкт закону про ленд-ліз для України зареєстрували у Конгресі США. Відомо, що він надасть Дональду Трампу повноваження для відправлення "переможної зброї".
Раніше Президент США Дональд Трамп заявляв про "величезний прогрес" в переговорах з Україною та Росією. Він зауважив, що мирну угоду може бути укладено вже дуже скоро.