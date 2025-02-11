У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про мирну угоду, яку розробляє Дональд Трамп для України. Крім того, йтиметься про миротворців, ракетний обстріл України та створення військової поліції.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговорюємо такі теми:

Келлог прибуде до України 2 лютого;

Трамп анонсував мирну угоду між Україною та РФ;

ракетний удар по Україні: РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області;

відправлення миротворців в Україну — ключова тема Мюнхенської конференції;

в Україні планують створити військову поліцію, яка матиме право на зупинення транспорту, доступ до житла та проведення обшуків.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

народний депутат України, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;

народний депутат України, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, проєкт закону про ленд-ліз для України зареєстрували у Конгресі США. Відомо, що він надасть Дональду Трампу повноваження для відправлення "переможної зброї".

Раніше Президент США Дональд Трамп заявляв про "величезний прогрес" в переговорах з Україною та Росією. Він зауважив, що мирну угоду може бути укладено вже дуже скоро.