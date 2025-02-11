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У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

11 лютого 2025 р. 17:50

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21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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11:48 Херсонці масово виїжджають через загрозу постійних обстрілів

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10:24 Військовий висловився про бійки між ТЦК та призовниками

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про мирну угоду, яку розробляє Дональд Трамп для України. Крім того, йтиметься про миротворців, ракетний обстріл України та створення військової поліції.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговорюємо такі теми:

  • Келлог прибуде до України 2 лютого; 
  • Трамп анонсував мирну угоду між Україною та РФ; 
  • ракетний удар по Україні: РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області; 
  • відправлення миротворців в Україну — ключова тема Мюнхенської конференції; 
  • в Україні планують створити військову поліцію, яка матиме право на зупинення транспорту, доступ до житла та проведення обшуків.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко; 
  • народний депутат України, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко; 
  • народний депутат України, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч; 
  • колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, проєкт закону про ленд-ліз для України зареєстрували у Конгресі США. Відомо, що він надасть Дональду Трампу повноваження для відправлення "переможної зброї".

Раніше Президент США Дональд Трамп заявляв про "величезний прогрес" в переговорах з Україною та Росією. Він зауважив, що мирну угоду може бути укладено вже дуже скоро.

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22:41 Міноборони запрошує добровольців віком 18-24 роки — що пропонують

22:33 Трамп розглядає Одесу як потенціал для інвестицій

22:33 ТЦК відмовив брату загиблого воїна у відстрочці — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:22 Срна анонсував гучний та дорогий трансфер Шахтаря

22:15 Вбивство підлітка на фунікулері в Києві — чому затягують справу

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