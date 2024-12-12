В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

В столице Грузии, Тбилиси, возле парламента продолжаются протесты. Граждане заявили о том, что хотят изменить название своей страны.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Мария Кагал в прямом эфире Вечір.LIVE.

Что происходит в Грузии

По ее словам, столкновения с полицией не зафиксированы, а провокаторы, так называемые "титушки", ранее создававшие напряжение, исчезли с улиц.

Кроме того, как сообщила корреспондентка, одним из символических вопросов, беспокоящих многих грузин, является название их страны. Активисты просят международное сообщество использовать название "Сакартвело", ведь слово "Грузия" имеет историческое имперское происхождение и ассоциируется с влиянием России.

Грузины рассматривают это как важный шаг в борьбе за национальную идентичность и отграничение российской оккупации.

Итак, ситуация сейчас стабильная, но граждане продолжают выражать недовольство политическими вопросами. Отсутствие провокаций способствует мирному характеру собраний.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз. Тысячи людей вышли на митинги.

Тем временем демонстрантов ради запугивания активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".