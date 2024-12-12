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В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

12 декабря 2024 г. 23:07

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23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

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23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

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22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

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19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

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19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

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17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

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16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

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12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

В столице Грузии, Тбилиси, возле парламента продолжаются протесты. Граждане заявили о том, что хотят изменить название своей страны.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Мария Кагал в прямом эфире Вечір.LIVE.

https://t.me/novynylive/131401

Что происходит в Грузии

По ее словам, столкновения с полицией не зафиксированы, а провокаторы, так называемые "титушки", ранее создававшие напряжение, исчезли с улиц.

Кроме того, как сообщила корреспондентка, одним из символических вопросов, беспокоящих многих грузин, является название их страны. Активисты просят международное сообщество использовать название "Сакартвело", ведь слово "Грузия" имеет историческое имперское происхождение и ассоциируется с влиянием России.

Грузины рассматривают это как важный шаг в борьбе за национальную идентичность и отграничение российской оккупации.

Итак, ситуация сейчас стабильная, но граждане продолжают выражать недовольство политическими вопросами. Отсутствие провокаций способствует мирному характеру собраний.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз. Тысячи людей вышли на митинги.

Тем временем демонстрантов ради запугивания активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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