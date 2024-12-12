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У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

12 грудня 2024 р. 23:07

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

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17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

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У столиці Грузії, Тбілісі, біля парламенту тривають протести. Громадяни заявили про те, що хочуть змінити назву своєї країни.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Марія Кагал у прямому ефірі Вечір.LIVE.

https://t.me/novynylive/131401

Що відбувається у Грузії

За її словами, сутичок із поліцією не зафіксовано, а провокатори, так звані "тітушки", які раніше створювали напругу, зникли з вулиць.

Крім того, як повідомила кореспондентка, одним із символічних питань, яке турбує багатьох грузинів, є назва їхньої країни. Активісти просять міжнародну спільноту використовувати назву "Сакартвело", адже слово "Грузія" має історичне імперське походження та асоціюється з впливом Росії.

Грузини розглядають це як важливий крок у боротьбі за національну ідентичність та відмежування від російської окупації.

Отож, ситуація наразі стабільна, але громадяни продовжують висловлювати невдоволення політичними питаннями. Відсутність провокацій сприяє мирному характеру зібрань.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести із вимогами відновити курс на інтеграцію до Європейського Союзу. Тисячі людей вийшли на мітинги.

Тим часом демонстрантів задля залякування активно атакують найняті владою молодики спортивної зовнішності. В Україні таких людей ще з часів Революції Гідності охрестили "тітушками".

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06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

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