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Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

4 марта 2025 г. 8:00

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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет, в частности, о вариантах перемирия, которые рассматривает Европа. Некоторые из них уже  "на столе".

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В прямом эфире Ранок.LIVE обсудим следующее:

  • о чем будет говорить Трамп в обращении к Конгрессу США;
  • Белый дом рассматривает ослабление санкций против РФ;
  • безбарьерность в Киеве: какие изменения готовят.

В гостях студии Ранок.LIVE сегодня будут гости:

  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
  • политолог, доктор исторических наук Алексей Кошель;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк.

Напомним, по информации CNN, президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить всю военную помощь Украине. Добавил, что еще накануне республиканец убеждал, что такой возможности он пока не рассматривает.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для Украины не может быть лучших гарантий безопасности, чем тесные экономические отношения со Штатами. По его мнению, это будет самым существенным методом.

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11:00 Ракетоносители РФ снова на рейде — угроза для Одесчины с моря

10:48 Google выпустил виджеты Gemini для устройств Apple — как включить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:45 Франция предлагает новые гарантии безопасности Украине, — FT

10:42 Пауза в помощи от США — без какого оружия останется Украина

10:20 Школы и садики Одессы заработали — есть тепло и электричество

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

2 марта 2025
Text

19:00 Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

Text

15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
Text

17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE