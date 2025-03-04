Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет, в частности, о вариантах перемирия, которые рассматривает Европа. Некоторые из них уже "на столе".

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О чем эфир

В прямом эфире Ранок.LIVE обсудим следующее:

о чем будет говорить Трамп в обращении к Конгрессу США;

Белый дом рассматривает ослабление санкций против РФ;

безбарьерность в Киеве: какие изменения готовят.

В гостях студии Ранок.LIVE сегодня будут гости:

полковник, военный эксперт Сергей Грабский;

политолог, доктор исторических наук Алексей Кошель;

футуролог Виталий Кулик;

народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк.

Напомним, по информации CNN, президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить всю военную помощь Украине. Добавил, что еще накануне республиканец убеждал, что такой возможности он пока не рассматривает.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для Украины не может быть лучших гарантий безопасности, чем тесные экономические отношения со Штатами. По его мнению, это будет самым существенным методом.