Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова йтиме, зокрема, про варіанти перемир'я, які розглядає Європа. Деякі з них вже "на столі".

ДЕКІЛЬКА ГОДИН ТОМУ! ТРАМП зупинив допомогу Україні — США висунули нові вимоги

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Про що ефір

У прямому ефірі Ранок.LIVE обговоримо таке:

про що говоритиме Трамп у зверненні до Конгресу США;

Білий дім розглядає послаблення санкцій проти РФ;

безбар'єрність у Києві: які зміни готують.

В гостях студії Ранок.LIVE сьогодні будуть гості:

полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

політолог, доктор історичних наук Олексій Кошель;

футуролог Віталій Кулик;

народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк.

Нагадаємо, за інформацією CNN, президент США Дональд Трамп віддав наказ призупинити всю військову допомогу Україні. Додав, що ще напередодні республіканець переконував, що такої можливості він поки не розглядає.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для України не може бути кращих гарантій безпеки, ніж тісні економічні відносини із Штатами. На його думку, це буде найсуттєвішим методом.