Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE arrow
Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

04 березня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СОЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СОЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова йтиме, зокрема, про варіанти перемир'я, які розглядає Європа. Деякі з них вже "на столі".

ДЕКІЛЬКА ГОДИН ТОМУ! ТРАМП зупинив допомогу Україні — США висунули нові вимоги

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

У прямому ефірі Ранок.LIVE обговоримо таке:

  • про що говоритиме Трамп у зверненні до Конгресу США;
  • Білий дім розглядає послаблення санкцій проти РФ;
  • безбар'єрність у Києві: які зміни готують.

В гостях студії Ранок.LIVE сьогодні будуть гості:

  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
  • політолог, доктор історичних наук Олексій Кошель;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк.

Нагадаємо, за інформацією CNN, президент США Дональд Трамп віддав наказ призупинити всю військову допомогу Україні. Додав, що ще напередодні республіканець переконував, що такої можливості він поки не розглядає.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для України не може бути кращих гарантій безпеки, ніж тісні економічні відносини із Штатами. На його думку, це буде найсуттєвішим методом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:56 Вийшов фільм-розслідування про журналістку Вікторію Рощину

08:50 Нафтогаз повертає клієнтам гроші з оплати за газ — як і кому

08:36 Призупинення допомоги від США — коли Україна відчує наслідки

08:29 Чоловіки повинні повідомити ці дані ТЦК у березні — перелік

08:20 В Росії вже вдруге атакували Сизранський НПЗ — деталі від ЦПД

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:10 Росіяни обстріляли дитячий медзаклад в Сумах — які наслідки

08:02 ВЛК не визнала одесита обмежено придатним — що вирішив суд

08:00 Допомога від Карітас — хто може отримати 10,8 тис. грн

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

07:31 Коли порушник може уникнути штрафів від ТЦК

08:56 Вийшов фільм-розслідування про журналістку Вікторію Рощину

08:50 Нафтогаз повертає клієнтам гроші з оплати за газ — як і кому

08:36 Призупинення допомоги від США — коли Україна відчує наслідки

08:29 Чоловіки повинні повідомити ці дані ТЦК у березні — перелік

08:20 В Росії вже вдруге атакували Сизранський НПЗ — деталі від ЦПД

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:10 Росіяни обстріляли дитячий медзаклад в Сумах — які наслідки

08:02 ВЛК не визнала одесита обмежено придатним — що вирішив суд

08:00 Допомога від Карітас — хто може отримати 10,8 тис. грн

07:31 Коли порушник може уникнути штрафів від ТЦК

07:30 Як скасувати штраф за повістку поштою — відповідь юриста

06:40 Де в березні дорожча мідь — нові ціни на брухт в Україні

06:22 Де дешевші комунальні послуги — порівняння в Україні та ЄС

3 березня 2025

22:33 Ампфутбол в Одесі — спорт, що допомагає ветеранам

20:05 Без грошей і снарядів — чим обернеться для України сварка зі США

12:00 В Україні продовжує дорожчати долар — де найкращий курс у березні

07:32 Чотирилапі друзі — як тварини допомагають на фронті, фото

06:40 Де дорого приймають брухт у березні — нові ціни на чормет

2 березня 2025

06:40 Ціни на золото у березні — нові тарифи ломбардів

1 березня 2025

06:40 Брухт можна вигідно здати — скільки дають за латунь у березні

06:22 Нові тарифи у березні — скільки доведеться платити за комуналку

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СОЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
Text

19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE