В Стамбуле спецназ атакует протестующих газом — трансляция

Тысячи студентов в Стамбуле проводят массовую акцию протеста против ареста мэра города Экрема Имамоглу. Его задержали 19 марта по обвинениям в коррупции и связях с терроризмом.

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Протесты в Стамбуле

Демонстранты требуют освобождения политика, называя дело политически мотивированным. Власти пока не комментируют возможное смягчение меры пресечения.

Мэра Стамбула и оппозиционного лидера Экрема Имамоглу задержали 19 марта в рамках двух уголовных дел. Его обвиняют в сотрудничестве с террористической организацией, а также в коррупции, вымогательстве и мошенничестве.

Несмотря на официальный запрет на митинги, в разных городах Турции проходят массовые акции протеста против ареста Имамоглу. Полиция жестко разгоняет демонстрации, накануне было задержано более тысячи человек.

Суд принял решение о заключении Имамоглу под стражу, что вызвало волну критики среди его сторонников и международных правозащитников. Оппозиция заявляет о политическом давлении и требует немедленного освобождения политика.