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У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

25 березня 2025 р. 16:27

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16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

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16:27 У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

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13:01 Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Text

17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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Тисячі студентів у Стамбулі проводять масову акцію протесту проти арешту мера міста Екрема Імамоглу. Його затримали 19 березня за звинуваченнями в корупції та зв’язках із тероризмом.

Пряму трансляцію можна подивитися за посиланням.

Протести у Стамбулі

Демонстранти вимагають звільнення політика, називаючи справу політично вмотивованою. Влада поки не коментує можливе пом’якшення запобіжного заходу.

Мера Стамбула та опозиційного лідера Екрема Імамоглу затримали 19 березня в межах двох кримінальних справ. Його звинувачують у співпраці з терористичною організацією, а також у корупції, вимаганні та шахрайстві.

Попри офіційну заборону на мітинги, у різних містах Туреччини відбуваються масові акції протесту проти арешту Імамоглу. Поліція жорстко розганяє демонстрації, напередодні було затримано понад тисячу осіб.

Суд ухвалив рішення про взяття Імамоглу під варту, що викликало хвилю критики серед його прихильників та міжнародних правозахисників. Опозиція заявляє про політичний тиск і вимагає негайного звільнення політика.

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17:22 Умєров підбив підсумки переговорів України та США в Ер-Ріяді

17:12 Сувора реальність — що сталося з цінами на яйця в АТБ і Варусі

17:06 Зустріч в Ер-Ріяді — про що домовилася Україна із США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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