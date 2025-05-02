В США сделали новое заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политолог Андрей Городницкий, адвокат Владислав Михайленко, нардепы Ярослав Железняк и Алексей Леонов, экономист Борис Кушнирук, а также заместитель Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. В частности, они обсудят то, что Соединенные Штаты Америки больше не могут делать вид о готовности российского диктатора Владимира Путина к миру.

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Эфир День.LIVE

Гости обсудят заявление Путина, что ему "есть на кого опереться в Европе". Кроме того, они отреагируют на слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о ключевых "следующих двух неделях".

Среди других тем:

США и их европейские партнеры согласны с тем, что Россия представляет долгосрочную угрозу для НАТО, — Рютте;

Китай заявил, что оценивает возможность торговых переговоров с США о введении дополнительных тарифов;

Президент Чехии Петр Павел заявил, что ночная атака России на Киев ярко демонстрирует цинизм Москвы;

Трамп заявил, что тарифы сделают США "очень богатыми";

Путин изменил цели в войне против Украины? CNN раскрыл прогноз разведки США;

Эрдоган заявил, что поддерживает позицию Трампа по завершению войны в Украине;

Президент Франции Макрон заявил: Украина готова к безусловному прекращению огня.

Напомним, Трамп заявил, что если бы не он, то российский диктатор Путин хотел бы захватить всю территорию Украины.

Ранее Макрон заявил, что раздражение американцев должно быть направлено только на Путина. Кроме того, он добавил, что российский диктатор должен перестать врать.