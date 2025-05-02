У США зробили нову заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Андрій Городницький, адвокат Владислав Михайленко, нардепи Ярослав Железняк та Олексій Леонов, економіст Борис Кушнірук, а також заступник Третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Зокрема, вони обговорять те, що Сполучені Штати Америки більше не можуть вдавати готовність російського диктатора Володимира Путіна до миру.

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Ефір День.LIVE

Гості обговорять заяву Путіна, що йому "є на кого спертися в Європі". Крім того, вони відреагують на слова лідера Франції Емманюеля Макрона про ключові "наступні два тижні".

Серед інших тем:

США та їхні європейські партнери згодні з тим, що Росія становить довгострокову загрозу для НАТО, — Рютте;

Китай заявив, що оцінює можливість торгівельних переговорів зі США про введення додаткових тарифів;

Президент Чехії Петр Павел заявив, що нічна атака Росії на Київ яскраво демонструє цинізм Москви;

Трамп заявив, що тарифи зроблять США "дуже багатими";

Путін змінив цілі у війні проти України? CNN розкрив прогноз розвідки США;

Ердоган заявив, що підтримує позицію Трампа щодо завершення війни в Україні;

Президент Франції Макрон заявив: Україна готова до безумовного припинення вогню.

Нагадаємо, Трамп заявив, що якби не він, то російський диктатор Путін хотів би захопити всю територію України.

Раніше Макрон заявив, що роздратування американців має бути спрямоване лише на Путіна. Крім того, він заявив, що російський диктатор має перестати брехати.