Главная arrow Відео arrow В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE arrow
В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2025 г. 8:00

Гостями эфира Ранок.LIVE стали социолог Андрей Еременко, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 гг. Ярослав Захарченко, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, политтехнолог Руслан Рохов, военный аналитик Дмитрий Снегирев, главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский и бывший глава Киевской областной государственной администрации 2005-2006 гг. Евгений Жовтяк.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Напомним, Зеленский вместе с женой и командой прибыли в США. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что впереди будет особая дипломатическая неделя.

Кроме того, украинский лидер провел встречу со спецпредставителем США Китом Келлогом. Стороны обсудили войну России против Украины.

