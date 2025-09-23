У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали соціолог Андрій Єременко, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр. Ярослав Захарченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, політтехнолог Руслан Рохов, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський та колишній очільник Київської обласної державної адміністрації 2005-2006 рр. Євген Жовтяк.

Гості ефіру обговорять, що 23 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Зеленський разом з дружиною та командою прибули до США. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що попереду буде особливий дипломатичний тиждень.

Крім того, український лідер провів зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Сторони обговорили війну Росії проти України.