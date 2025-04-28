В США раскрыли детали на случай срыва мира — эфир Вечір.LIVE

В США рассказали, на что Украина имеет право в случае нарушения соглашения Россией. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров официально объявил свои условия для прекращения войны.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 28 апреля

В эфире Вечер.LIVE ведущие с приглашенными экспертами обсудят то, что США в частном порядке предложили предоставить гарантии безопасности для войск Великобритании и ЕС. Кроме того, будет поднята тема возможности заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.

Гости сегодняшнего эфира:

футуролог Виталий Кулик;

управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Алексей Мовчан;

глава штабного фонда 3 ОШБр Олег Петренко;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;

военный обозреватель (Израиль) Давид Шарп;

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж.

Напомним, недавно Дональд Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира. Также он считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио высказался, почему он считает нецелесообразным введение новых санкций против России.