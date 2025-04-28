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У США розкрили деталі на випадок зриву миру — ефір Вечір.LIVE

У США розкрили деталі на випадок зриву миру — ефір Вечір.LIVE

28 квітня 2025 р. 18:04

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У США розкрили деталі на випадок зриву миру — ефір Вечір.LIVE

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У США розповіли, на що Україна має мати право у разі порушення угоди Росією. При цьому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров офіційно оголосив свої умови для припинення війни.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 28 квітня

В ефірі Вечір.LIVE ведучі із запрошеними експертами обговорять те, що США в приватному порядку запропонували надати гарантії безпеки для військ Великої Британії та ЄС. Крім того, буде порушена тема можливості укладання мирної угоди між РФ та Україною.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • футуролог Віталій Кулик;
  • керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олексій Мовчан;
  • голова штабного фонду 3 ОШБр Олег Петренко;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • військовий оглядач (Ізраїль) Давид Шарп;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр., генерал армії України Микола Маломуж.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп натякнув на готовність тиснути на Путіна заради миру. Також він вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму. 

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо висловився, чому він вважає недоцільним введення нових санкцій проти Росії. 

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18:19 У Києві затримали організатора схеми для ухилянтів — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона