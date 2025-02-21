В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался о баллотировании на выборах. Тем временем президент России Владимир Путин сделал заявление о потенциальной встрече с Дональдом Трампом.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 21 февраля

В эфире День.LIVE ведущий Павел Ковальчук и ведущая Маргарита Стецюк обсудят заявление Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Зеленским о неоспоримости территориальной целостности Украины. Также в фокусе разговора будет тема о подготовке России объявить о "победе" в войне к третьей годовщине вторжения и новые условия США для встречи Трампа и Путина.



Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Наталья Диденко, синоптик;

Тарас Загородний, политтехнолог;

Михаил Притула, военный эксперт;

Андрей Бузаров, политолог-международник;

Позывной "Мося", Командир 1 штурмовой роты 2 Штурмового батальона 3ОШБр;

Давид Шарп, военный обозреватель.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условия встречи Путина и Трампа.

Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Украине следует выражать больше благодарности.