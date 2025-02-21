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В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

21 февраля 2025 г. 13:00

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Text

17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

Text

17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

Text

17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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Text

16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался о баллотировании на выборах. Тем временем президент России Владимир Путин сделал заявление о потенциальной встрече с Дональдом Трампом.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 21 февраля

В эфире День.LIVE ведущий Павел Ковальчук и ведущая Маргарита Стецюк обсудят заявление Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Зеленским о неоспоримости территориальной целостности Украины. Также в фокусе разговора будет тема о подготовке России объявить о "победе" в войне к третьей годовщине вторжения и новые условия США для встречи Трампа и Путина.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Наталья Диденко, синоптик;
  • Тарас Загородний, политтехнолог;
  • Михаил Притула, военный эксперт;
  • Андрей Бузаров, политолог-международник;
  • Позывной "Мося", Командир 1 штурмовой роты 2 Штурмового батальона 3ОШБр;
  • Давид Шарп, военный обозреватель.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условия встречи Путина и Трампа.

Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Украине следует выражать больше благодарности.

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13:47 Чиновник из Киева выехал за границу по поддельным документам

13:47 Неожиданный штраф — за что владельцев животных серьезно накажут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Нардеп предлагает создать органы военной юстиции — для чего

13:32 Трамп заявил, что позволит Канаде "в составе США" оставить гимн

13:25 Количество частей, использующих Армия+, выросло вдвое

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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