В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался о баллотировании на выборах. Тем временем президент России Владимир Путин сделал заявление о потенциальной встрече с Дональдом Трампом.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Эфир День.LIVE 21 февраля
В эфире День.LIVE ведущий Павел Ковальчук и ведущая Маргарита Стецюк обсудят заявление Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с Зеленским о неоспоримости территориальной целостности Украины. Также в фокусе разговора будет тема о подготовке России объявить о "победе" в войне к третьей годовщине вторжения и новые условия США для встречи Трампа и Путина.
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Наталья Диденко, синоптик;
- Тарас Загородний, политтехнолог;
- Михаил Притула, военный эксперт;
- Андрей Бузаров, политолог-международник;
- Позывной "Мося", Командир 1 штурмовой роты 2 Штурмового батальона 3ОШБр;
- Давид Шарп, военный обозреватель.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал условия встречи Путина и Трампа.
Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что Украине следует выражать больше благодарности.