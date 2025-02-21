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У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

21 лютого 2025 р. 13:00

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Text

17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловився щодо балотуванні на виборах. Тим часом президент Росії Володимир Путін зробив заяву про потенційну зустріч з Дональдом Трампом.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 21 лютого

В ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук та ведуча Маргарита Стецюк обговорять заяву Реджепа Таїпа Ердогана на зустрічі із Зеленським про незаперечність територіальної цілісності України. Також у фокусі розмови буде тема про підготовку Росії оголосити про "перемогу" у війні до третьої річниці вторгнення та нові умови США для зустрічі Трампа і Путіна.
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Наталка Діденко, синоптик;
  • Тарас Загородній, політтехнолог;
  • Михайло Притула, військовий експерт;
  • Андрій Бузаров, політолог-міжнародник;
  • Позивний "Мося", Командир 1 штурмової роти 2 Штурмового батальйону 3ОШБр;
  • Давид Шарп, військовий оглядач. 

Держсекретар США Марко Рубіо назвав умови зустрічі Путіна та Трампа

Крім того, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні слід висловлювати більше вдячності.

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12:59 Нарпеп пояснила, чому затягнулися переговори про мінерали зі США

12:59 На Львівщині водій відмовився везти дитину в мороз — деталі

12:56 Китай підтримує "консенсус" США та РФ щодо війни в Україні, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:34 На Буковині школярі проводили ухилянтів через кордон — відео

12:33 Зарахували службу в радянській армії — хто має величезну пенсію

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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20 лютого 2025
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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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