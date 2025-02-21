У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловився щодо балотуванні на виборах. Тим часом президент Росії Володимир Путін зробив заяву про потенційну зустріч з Дональдом Трампом.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 21 лютого

В ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук та ведуча Маргарита Стецюк обговорять заяву Реджепа Таїпа Ердогана на зустрічі із Зеленським про незаперечність територіальної цілісності України. Також у фокусі розмови буде тема про підготовку Росії оголосити про "перемогу" у війні до третьої річниці вторгнення та нові умови США для зустрічі Трампа і Путіна.



Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Наталка Діденко, синоптик;

Тарас Загородній, політтехнолог;

Михайло Притула, військовий експерт;

Андрій Бузаров, політолог-міжнародник;

Позивний "Мося", Командир 1 штурмової роти 2 Штурмового батальйону 3ОШБр;

Давид Шарп, військовий оглядач.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав умови зустрічі Путіна та Трампа.

Крім того, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні слід висловлювати більше вдячності.