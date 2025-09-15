В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Белый дом и Сенат принять жесткие меры. Тем временем американский лидер Дональд Трамп сообщил, что торговая встреча США и Китая прошла успешно.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Главные темы сегодняшнего эфира:

В Украине есть дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов" с реактивными двигателями;

США и Китай провели торговую встречу, которая, по словам Трампа, имеет положительный результат;

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призывает к решительным действиям и наказанию РФ;

В Украине начнется школьная реформа.

Гости Вечір.LIVE

Говорить на актуальные темы сегодня будут:

народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Руслан Горбенко;

экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

польский журналист Марек Сиерант;

управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний;

министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006) Иван Плачков.

Напомним, Дональд Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины.

А также мы писали, что в Офисе Президента дали ответ,будет ли Украина делиться опытом с Польшей в сбивании российских дронов.