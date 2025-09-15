В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Белый дом и Сенат принять жесткие меры. Тем временем американский лидер Дональд Трамп сообщил, что торговая встреча США и Китая прошла успешно.
Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Главные темы сегодняшнего эфира:
- В Украине есть дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов" с реактивными двигателями;
- США и Китай провели торговую встречу, которая, по словам Трампа, имеет положительный результат;
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призывает к решительным действиям и наказанию РФ;
- В Украине начнется школьная реформа.
Гости Вечір.LIVE
Говорить на актуальные темы сегодня будут:
- народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Руслан Горбенко;
- экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
- исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- польский журналист Марек Сиерант;
- управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний;
- министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006) Иван Плачков.
