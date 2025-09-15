Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE arrow
В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

15 сентября 2025 г. 18:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2025
Text

21:00 Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025
Text

18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Text

08:00 Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2025
Text

21:00 Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал Белый дом и Сенат принять жесткие меры. Тем временем американский лидер Дональд Трамп сообщил, что торговая встреча США и Китая прошла успешно.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Главные темы сегодняшнего эфира:

  • В Украине есть дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов" с реактивными двигателями;
  • США и Китай провели торговую встречу, которая, по словам Трампа, имеет положительный результат;
  • Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призывает к решительным действиям и наказанию РФ;
  • В Украине начнется школьная реформа.

Гости Вечір.LIVE

Говорить на актуальные темы сегодня будут:

  • народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Руслан Горбенко;
  • экономический аналитик, предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • польский журналист Марек Сиерант;
  • управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний;
  • министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006) Иван Плачков.

Напомним, Дональд Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины.

А также мы писали, что в Офисе Президента дали ответ,будет ли Украина делиться опытом с Польшей в сбивании российских дронов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:08 В Украине приняли проект бюджета на 2026 год — куда пойдут деньги

19:07 Клуб Роналду готовит невероятный трансфер звезды сборной Англии

19:06 В России на выборах избили представителя независимого кандидата

18:53 Продажа земли на Закарпатье — обвиняемую экстрадировали из ФРГ

18:52 На сотни тысяч — в Украине резко падает количество абитуриентов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:49 Одесса станет доступнее для инклюзивного туризма — новый проект

18:43 Что ждет украинцев после отмены военного положения — детали

18:37 Оккупанты имеют новую цель для ударов по Украине — детали

18:32 В Киеве судили агента России, который передавал координаты ПВО

18:16 Еще одна категория школьников будет сдавать ВНО с 2027 года

19:08 В Украине приняли проект бюджета на 2026 год — куда пойдут деньги

19:07 Клуб Роналду готовит невероятный трансфер звезды сборной Англии

19:06 В России на выборах избили представителя независимого кандидата

18:53 Продажа земли на Закарпатье — обвиняемую экстрадировали из ФРГ

18:52 На сотни тысяч — в Украине резко падает количество абитуриентов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:49 Одесса станет доступнее для инклюзивного туризма — новый проект

18:43 Что ждет украинцев после отмены военного положения — детали

18:37 Оккупанты имеют новую цель для ударов по Украине — детали

18:32 В Киеве судили агента России, который передавал координаты ПВО

18:16 Еще одна категория школьников будет сдавать ВНО с 2027 года

06:33 Тюрьмы и невыплата зарплат — помощь украинским морякам

13 сентября

06:33 День украинского кино — чем живет сегодня Одесская киностудия

12 сентября

19:43 Одесса будущего — что изменили бы горожане, чтобы она была лучше

11 сентября

21:29 Блэкаут в Одессе — насколько горожане готовы к новым вызовам

19:47 Сезонные овощи и фрукты — как изменились цены на одесском Привозе

06:33 Цены в Грибовке на Одесчине снизились — стоимость в сентябре

06:11 Производство шахедов и окончание войны, — интервью Юсова

10 сентября

22:33 Рост доллара и инфляция — чего ждать украинцам до конца года

06:33 Одесские моряки сегодня — влияние военного положения на отрасль

9 сентября

19:43 Наказание для должников за коммуналку — что думают одесситы

Text

18:12 В США готовы к санкциям против России — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

12 сентября
Text

21:00 Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Text

18:15 Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

Трамп назвал Путина агрессором — эфир День.LIVE

15 сентября 2025 г. 13:05
Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Трамп назвал условия для санкций против России — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2025 г. 8:00
Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

12 сентября 2025 г. 21:00
Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

Трамп дал жесткий ответ по Польше — эфир Вечір.LIVE

12 сентября 2025 г. 18:15
Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

12 сентября 2025 г. 13:00
Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовит новый план мира в Украине — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2025 г. 8:00
Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

11 сентября 2025 г. 18:08
Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

11 сентября 2025 г. 13:11

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации