У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав Білий дім і Сенат вжити жорстких заходів. Тим часом американський лідер Дональд Трамп повідомив, що торгова зустріч США та Китаю пройшла успішно.
Про що ефір
Головні теми сьогоднішнього ефіру:
- В Україні є дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів" із реактивними двигунами;
- США та Китай провели торгову зустріч, яка, за словами трампа, має позитивний результат;
- Спікер Палати представників Майк Джонсон закликає до рішучих дій та покарання РФ;
- В Україні розпочнеться шкільна реформа.
Гості Вечір.LIVE
Говорити на актуальні теми сьогодні будуть:
- народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України" Руслан Горбенко;
- економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- польський журналіст Марек Сіерант;
- керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній;
- міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.
