У США готові до санкцій проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав Білий дім і Сенат вжити жорстких заходів. Тим часом американський лідер Дональд Трамп повідомив, що торгова зустріч США та Китаю пройшла успішно.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Головні теми сьогоднішнього ефіру:

В Україні є дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів" із реактивними двигунами;

США та Китай провели торгову зустріч, яка, за словами трампа, має позитивний результат;

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликає до рішучих дій та покарання РФ;

В Україні розпочнеться шкільна реформа.

Гості Вечір.LIVE

Говорити на актуальні теми сьогодні будуть:

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України" Руслан Горбенко;

економічний аналітик, підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

польський журналіст Марек Сіерант;

керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній;

міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

Нагадаємо, Дональд Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України.

А також ми писали, що в Офісі Президента дали відповідь, чи буде Україна ділитися досвідом із Польщею у збитті російських дронів.