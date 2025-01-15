В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

В штабах украинской армии находится в три раза больше военных, чем на фронте. В то же время власти переводят специалистов Воздушных сил ВСУ в пехоту.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в среду, 15 января.

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Евтушок отреагировал на решение украинских властей перевести специалистов Воздушных сил в пехоту. Нардеп хочет знать фамилию инициатора такой идеи.

"Мы должны четко, как общество, получить ответ, чье это указание, потому что заявления президента и заявления Сырского — это супер-класно. Но кто же давал такую команду из Воздушных сил забрать всех специалистов и техников? Вот надо конкретную фамилию, чтобы общество знало. А здесь у нас не знают, что делает левая рука, а что делает правая рука одного и того же самого организма", — сказал он.

По словам Евтушка, в ВСУ количество военных в штабах уже втрое превышает число бойцов, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. Формально они относятся к Вооруженным силам, но фактически выполняют задачи в так называемых "зарубежных округах или на западных рубежах".

Депутат также обратил отдельное внимание на пенсионную систему для специалистов из силовых структур. Он предложил привлекать к службе тех, кто ушел на пенсию в 35–40 лет, ведь многие из них могли бы заменить тех, кто воюет уже много лет без отдыха.

Напомним, военнослужащие Воздушных сил заявили о массовом переводе пилотов в пехоту. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с командующим Воздушных сил относительно возмущения темой переводов бойцов в пехоту. Он поручил прояснить обществу ситуацию и не уменьшать состав нужных ВС бойцов.