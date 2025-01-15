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В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

15 января 2025 г. 13:31

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13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

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10:24 Эксперт объяснил, почему доллар может стоить 47,5 грн в 2025

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08:36 План Трампа по Украине и мобилизация молодежи — эфир Ранок.LIVE

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01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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В штабах украинской армии находится в три раза больше военных, чем на фронте. В то же время власти переводят специалистов Воздушных сил ВСУ в пехоту.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE в среду, 15 января.

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Евтушок отреагировал на решение украинских властей перевести специалистов Воздушных сил в пехоту. Нардеп хочет знать фамилию инициатора такой идеи.

"Мы должны четко, как общество, получить ответ, чье это указание, потому что заявления президента и заявления Сырского — это супер-класно. Но кто же давал такую команду из Воздушных сил забрать всех специалистов и техников? Вот надо конкретную фамилию, чтобы общество знало. А здесь у нас не знают, что делает левая рука, а что делает правая рука одного и того же самого организма", — сказал он.

По словам Евтушка, в ВСУ количество военных в штабах уже втрое превышает число бойцов, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. Формально они относятся к Вооруженным силам, но фактически выполняют задачи в так называемых "зарубежных округах или на западных рубежах".

Депутат также обратил отдельное внимание на пенсионную систему для специалистов из силовых структур. Он предложил привлекать к службе тех, кто ушел на пенсию в 35–40 лет, ведь многие из них могли бы заменить тех, кто воюет уже много лет без отдыха.

Напомним, военнослужащие Воздушных сил заявили о массовом переводе пилотов в пехоту. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с командующим Воздушных сил относительно возмущения темой переводов бойцов в пехоту. Он поручил прояснить обществу ситуацию и не уменьшать состав нужных ВС бойцов.

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13:38 На Львовщине суд оштрафовал мужчину, который перебегал дорогу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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01:30 Снизят мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

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00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

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17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

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