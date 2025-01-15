У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

У штабах української армії перебуває у три рази більше військових, ніж на фронті. У той же час влада переводить спеціалістів Повітряних сил ЗСУ у піхоту.

Про це заявив народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE у середу, 15 січня.

Нардеп розкритикував переведення захисників неба у піхоту

Євтушок відреагував на рішення української влади перевести спеціалістів Повітряних сил у піхоту. Нардеп хоче знати прізвище ініціатора такої ідеї.

"Ми маємо чітко, як суспільство, отримати відповідь, чия це вказівка, бо заяви президента і заяви Сирського — це супер-класно. Але хто ж давав таку команду з Повітряних сил забрати всіх спеціалістів і техніків? От треба конкретне прізвище, щоб суспільство знало. А тут в нас не знають, що робить ліва рука, а що робить права рука одного й того ж самого організму", — сказав він.

За словами Євтушка, у ЗСУ кількість військових у штабах вже втричі перевищує число бійців, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Формально вони належать до Збройних сил, але фактично виконують завдання в так званих "закордонних округах чи на західних рубежах".

Депутат також звернув окрему увагу на пенсійну систему для спеціалістів з силових структур. Він запропонував залучати до служби тих, хто пішов на пенсію у 35–40 років, адже багато з них могли б замінити тих, хто воює вже багато років без відпочинку.

Нагадаємо, військовослужбовці Повітряних сил заявили про масове переведення пілотів у піхоту. Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що розмовляв із командувачем Повітряних сил щодо обурення темою переведень бійців до піхоти. Він доручив прояснити суспільству ситуацію та не зменшувати склад потрібних ПС бійців.