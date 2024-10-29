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В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

29 октября 2024 г. 15:00

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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В Грузии продолжаются протесты из-за результатов выборов, которые население считает нечестными. Интересно, что в сельских общинах все массово голосовали за правящую партию. Нардеп Украины Алексей Гончаренко предположил, что на это могло повлиять.

Об этом он высказался в эфире Ранок.LIVE сегодня, 29 октября.

Сельским общинам "помогали" голосовать из-за страха

Алексей Гончаренко подверг критике выборы в Грузии. Он заявил, что там создали целую систему давления и подкупа, нацеленную на сельскую местность.

"Эти выборы не были ни честными, ни свободными. Это не такая история, где взяла власть и написала какие-то протоколы. Фактически была создана система давления и подкупа в первую очередь сельской местности. Поэтому в сельской местности результаты правящей партии достигали 94%", — заявил нардеп.

Между тем, в городах и столице кардинально другие результаты, где в основном доминировала оппозиционная партия. Гончаренко заявил, что в селах организовали схему, благодаря которой избиратели испытывали страх во время голосования.

"Внутри участка все хорошим образом было хорошо оборудовано, но как выходишь наружу возле каждого участка какая-то толпа мужчин довольно агрессивных. Непонятно, что они там делают, и дальше делается все, чтобы человек чувствовал на себе "глаз" с момента как только идет на участок, и как с бюллетенем идет. Все было сделано, чтобы человек чувствовал на себе это давление. Это, к сожалению, сработало", — резюмировал Гончаренко.

Также народный депутат Украины добавил, что в Грузии свободно работает российская пропаганда и пожаловался на провокации в его адрес, когда он приехал в Тбилиси. Мол, его пытались обвинить в подстрекательстве населения к проведению акций протеста.

"Что будет дальше — в руках грузин. Это их страна, это их государство. Очевидно, что это никакая не грузинская мечта, это кремлевская мечта. Очевидно, что они заявляют, что их цель — евроинтеграция, но все делают для того, чтобы Европа им сказала нет. Очень свободно себя чувствует там российская пропаганда. Выглядит так, что Грузия все больше затягивается в болото российского влияния, к сожалению", — сказал он.

Напомним, в Грузии завершились выборы, где победу одержала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта", набравшая более 54% голосов.

Известно, что в ходе голосования на нескольких участках зафиксировали грубые нарушения. Так, на одной из них мужчина бросил в урну десятки бюллетеней, а две политсилы Грузии заявили, что не признают результатов выборов в парламент. Президент Грузии также отказалась признавать результаты выборов.

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22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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