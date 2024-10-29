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У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

29 жовтня 2024 р. 15:00

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В Грузії тривають протести через результати виборів, які населення вважає нечесними. Цікаво, що у сільських громадах всі масово голосували за правлячу партію. Нардеп України Олексій Гончаренко припустив, що на це могло повпливати.

Про це він висловився в ефірі Ранок.LIVE сьогодні, 29 жовтня.

Сільським громадам "допомагали" голосувати через страх

Олексій Гончаренко розкритикував вибори в Грузії. Він заявив, що там створили цілу систему тиску і підкупу, яку націлили на сільську місцевість.

"Ці вибори не були ні чесними, ні вільними. Це не така історія, де взяла влада і написала якісь протоколи. Фактично була створена система тиску і підкупу в першу чергу сільської місцевості. Тому в сільській місцевості результати правлячої партії сягали 94%", — заявив нардеп.

Тим часом в містах та столиці кардинально інші результати, де здебільшого домінувала опозиційна партія. Гончаренко заявив, що у селах організували схему, завдяки якій виборці відчували страх під час голосування.

"Всередині дільниці все гарним чином було гарно обладнано, але як виходиш назовні біля кожної дільниці якийсь натовп чоловіків доволі агресивних. Незрозуміло, що вони там роблять, і далі робиться все, щоб людина відчувала на собі "око" з моменту як тільки йде до дільниці, і як з бюлетенем іде. Все було зроблено, щоб людина відчувала на собі цей тиск. Це, на жаль, спрацювало", - резюмував Гончаренко.

Також народний депутат України додав, що в Грузії вільно працює російська пропаганда та поскаржився на провокації у його адресу, коли він приїхав в Тбілісі. Мовляв, його намагалися звинуватити у підбурюванні населення до проведення акцій протесту.

"Що буде далі — в руках грузин. Це їхня країна, це їхня держава. Очевидно, що це ніяка не грузинська мрія, це кремлівська мрія. Очевидно, що вони заявляють, що їх мета — євроінтеграція, але все роблять для того, щоб Європа їм сказала ні. Дуже вільно себе почуває там російська пропаганда. Виглядає так, що Грузія все більше затягується в болото російського впливу, на жаль", — сказав він. 

Нагадаємо, у Грузії завершились вибори, де перемогу здобула правляча проросійська партія "Грузинська мрія", яка набрала понад 54% голосів.

Відомо, що в процесі голосування на кількох дільницях зафіксували грубі порушення. Так на одній з них чоловік вкинув в урну десятки бюлетенів, а дві політсили Грузії заявили, що не визнають результатів виборів в парламент. Президентка Грузії також відмовилась визнавати результати виборів. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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