В Раде ответили, планируется ли восстановление Каховской ГЭС

В Украине в пятницу, 6 июня, вторая годовщина российского подрыва Каховской гидроэлектростанции, в результате которого было полностью уничтожено водохранилище. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко рассказал об убытках.

Об этом Бондаренко сказал в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

Последствия атаки на Каховскую ГЭС

По словам Бондаренко, пока все еще сложно подсчитать убытки от последствий этой катастрофы. Он отметил, что это был теракт россиян, из-за чего в Украине произошла гуманитарная и экологическая катастрофа.

"К счастью, из-за слаженных действий всех государственных учреждений эти убытки мы смогли уменьшить. Когда это произошло, мы вместе с экс-министром защиты окружающей среды были в Брюсселе в тот день и представляли госполитику там. И утром, когда нас это застало, сразу мы включились в работу штаба и начали делать все, чтобы уменьшить последствия загрязнения земель, эпидемиологической ситуации — к счастью, мы это сделали", — вспомнил депутат.

Он отметил, что убытки невозможно подсчитать из-за нескольких факторов. Это, безусловно, потеря огромного количества водных ресурсов, которые находились в Каховском водохранилище. Это миллиарды гривен, которые безусловно будет сложно восстановить.

Из-за катастрофы были разрушены целые массивы лесных ресурсов, природно-заповедного фонда — это также очень сложно восстановить. Еще большей катастрофой для нас является большая нагрузка на водные ресурсы, к сожалению, как на нашем берегу Днепра, так и на оккупированном левом.

"Постоянно осуществляются истощения водных ресурсов и подземных водных ресурсов и это влияет, безусловно, на общее состояние нашей окружающей среды. Мы не знаем по состоянию на сейчас, сколько нам обойдется эта катастрофа, какие убытки она нам будет приносить", — добавил Бондаренко.

По данным украинской стороны, россияне для снабжения питьевой водой на оккупированных территориях левобережья пробурили невероятное количество скважин, чтобы добраться до подземных вод, истощая подземные бассейны. Нардеп отметил, что когда Россия делает те или иные действия, то никогда не просчитывает последствия и каким образом будет осуществляться деятельность на этих территориях. Они ставят себе задачу истощить ресурсы и бросить их.

Лес на месте водохранилища

По словам Бондаренко, так случилось, что вследствие благоприятных условий, а именно увлажненного русла, именно в момент опустошения водохранилища был вегетативный период, который пригоден для высадки растений. Поэтому они появились на его дне за очень короткий промежуток и вырос целый лес. Он отметил, что эта засадка выглядит, как полноценная экосистема.

"Мы будем думать, что делать с этим лесом когда вернем контроль над территорией. Когда мы сможем сделать достаточные исследования, чтобы с меньшим вредом сделать все-таки восстановление водоснабжения. Мы будем на той грани: восстанавливать полноценно или частично. Потому что отсутствие водохранилища — отсутствие устойчивого водоснабжения для тех населенных пунктов, которые расположены вблизи него", — отметил депутат.

Он считает, что восстановление будет стоить миллиард долларов, поскольку все гидросооружения, которые строились в советское время, стоили очень много для нашей и других стран. В то же время примеров такого строительства за последние годы не было.

"Мы не рассчитываем на помощь какой-то конкретной страны. Безусловно, это может и должен быть надеюсь определенный пул стран. Это вопрос не только восстановления водоснабжения, но и инфраструктуры, судоходности Днепра, доступа к электроэнергии и производства", — подытожил Бондаренко.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, как россияне совершили военное преступление на Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Также год назад, 6 июня 2024 года, СБУ и Офис генпрокурора сообщили о подозрении российскому генералу, который отдал приказ взорвать ГЭС.