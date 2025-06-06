Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Раді відповіли, чи планується відновлення Каховської ГЕС arrow
У Раді відповіли, чи планується відновлення Каховської ГЕС

У Раді відповіли, чи планується відновлення Каховської ГЕС

06 червня 2025 р. 13:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

РФ здійснила рекордний удар по Україні — ефір День.LIVE

Text

У Раді відповіли, чи планується відновлення Каховської ГЕС

Text

Трамп зробив заяву щодо відповіді Росії — ефір Ранок.LIVE

5 червня 2025
Text

Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

Text

Зустріч міністрів оборони країн НАТО — прямий ефір з Брюсселя

Text

Засідання НАТО-Україна вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

4 червня 2025
Text

Параліч управління Києвом та криза влади — ефір Київського часу

Text

Підготовка НАТО до війни та обмін полоненими — ефір Вечір.LIVE

Text

Україна зібрала екстрену зустріч на саміті НАТО — прямий ефір

Text

13:11 РФ здійснила рекордний удар по Україні — ефір День.LIVE

Text

13:09 У Раді відповіли, чи планується відновлення Каховської ГЕС

Text

08:00 Трамп зробив заяву щодо відповіді Росії — ефір Ранок.LIVE

5 червня 2025
Text

17:50 Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE

В Україні у п'ятницю, 6 червня, другі роковини російського підриву Каховської гідроелектростанції, внаслідок якого було повністю знищено водосховище. Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко розповів про збитки.

Про це Бондаренко сказав у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

Наслідки атаки на Каховську ГЕС

За словами Бондаренка, наразі все ще складно підрахувати збитки від наслідків цієї катастрофи. Він наголосив, що це був теракт росіян, через що в Україні сталася гуманітарна й екологічна катастрофа.

"На щастя, через злагоджені дії всіх державних установ ці збитки ми змогли зменшити. Коли це сталося, ми разом з ексміністром захисту довкілля були у Брюсселі в той день й представляли держполітику там. І вранці, коли нас це застало, одразу ми включилися в роботу штабу й почали робити все, аби зменшити наслідки забруднення земель, епідеміологічної ситуації — на щастя, ми це зробили", — пригадав депутат.

Він зауважив, що збитки неможливо підрахувати через декілька факторів. Це, безумовно, втрата величезної кількості водних ресурсів, які знаходилися в Каховському водосховищі. Це мільярди гривень, які безумовно буде складно відновити.

Через катастрофу було зруйновано цілі масиви лісових ресурсів, природно-заповідного фонду — це також дуже складно відновити. Ще більшою катастрофою для нас є велике навантаження на водні ресурси, на жаль, як на нашому березі Дніпра, так і на окупованому лівому.

"Постійно здійснюються виснаження водних ресурсів та підземних водних ресурсів і це впливає, безумовно, на загальний стан нашого довкілля. Ми не знаємо станом на зараз, скільки нам обійдеться ця катастрофа, які збитки вона нам буде приносити", — додав Бондаренко.

За даними української сторони, росіяни задля постачання питної води на окупованих територіях лівобереждя пробурили неймовірну кількість свердловин, щоб дістатися до підземних вод, виснажуючи підземні басейни. Нардеп наголосив, що коли Росія робить ті чи інші дії, то ніколи не прораховує наслідки і яким чином буде здійснюватися діяльність на цих територіях. Вони ставлять собі завдання виснажити ресурси і кинути їх.

Ліс на місці водосховища

За словами Бондаренка, так сталося, що внаслідок сприятливих умов, а саме зволоженого річища, саме в момент спустошення водосховища був вегетативний період, який придатний для висадження рослин. Тому вони з'явилися на його дні за дуже короткий проміжок й виріс цілий ліс. Він зазначив, що це засадження виглядає, як повноцінна екосистема.

"Ми будемо думати, що робити з цим лісом коли повернемо контроль над територією. Коли ми зможемо зробити достатні дослідження, аби з меншою шкодою зробити все-таки відновлення водопостачання. Ми будемо на тій межі: чи відновлювати повноцінно, чи частково. Бо відсутність водосховища — відсутність сталого водопостачання для тих населених пунктів, які розташовані поблизу нього", — зауважив депутат.

Він вважає, що відновлення коштуватиме мільярд доларів, оскільки всі гідроспоруди, які будувалися за радянських часів, коштували дуже багато для нашої та інших країн. Водночас прикладів такого будівництва за останні роки не було.

"Ми не розраховуємо на допомогу якоїсь конкретної країни. Безумовно, це може і має бути сподіваюсь певний пул країн. Це питання не тільки відновлення водопостачання, а й інфраструктури, суднохідності Дніпра, доступу до електроенергії й виробництва", — підсумував Бондаренко.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, як росіяни вчинили воєнний злочин на Каховській ГЕС 6 червня 2023 року.

Також рік тому, 6 червня 2024 року, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру російському генералу який віддав наказ підірвати ГЕС.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:32 У Харкові керівника судили через забруднення землі гноєм

14:30 Зарплати у 2025 році — НБУ дав нову оцінку ринку праці

14:27 YouTube почне показувати рекламу навіть платним підписникам

14:22 Вплав до Румунії через Дунай — 8 мешканців Одещини затримано

14:15 Метро в Києві можуть відновити вже завтра — КМДА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Українські медики пересадили серце пацієнту за новою технологією

13:58 Зросла кількість поранених в Тернополі — серед них є рятувальники

13:48 Підвищували голос — Кислиця про поведінку делегації РФ у Стамбулі

13:47 Виїжджати треба скоріш — затори на трасі Одеса-Рені

13:39 Пекельна спека та дощі — Діденко попередила про зміну погоди

14:32 У Харкові керівника судили через забруднення землі гноєм

14:30 Зарплати у 2025 році — НБУ дав нову оцінку ринку праці

14:27 YouTube почне показувати рекламу навіть платним підписникам

14:22 Вплав до Румунії через Дунай — 8 мешканців Одещини затримано

14:15 Метро в Києві можуть відновити вже завтра — КМДА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Українські медики пересадили серце пацієнту за новою технологією

13:58 Зросла кількість поранених в Тернополі — серед них є рятувальники

13:48 Підвищували голос — Кислиця про поведінку делегації РФ у Стамбулі

13:47 Виїжджати треба скоріш — затори на трасі Одеса-Рені

13:39 Пекельна спека та дощі — Діденко попередила про зміну погоди

06:33 За що люблять Одесу і як зробити її привабливою вже сьогодні

5 червня

22:33 Підготовка пляжів та готелів — яким буде літо в Одесі 2025

19:44 Свіжі овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському базарі

4 червня

19:47 Ситуація на полях — чи буде Одещина із зерном та овочами

3 червня

19:47 Переговори в Туреччині — яких результатів варто очікувати

11:02 Вибори в Польщі — чому не варто панікувати в Україні

2 червня

19:46 Чи потрібна Україні ядерна зброя — що думають про це одесити

30 травня

10:22 Відпочинок під час війни — що планують одесити

29 травня

22:32 Фрукти й овочі дешевшають — актуальні ціни на одеському ринку

28 травня

19:46 Літо в Одесі 2025 — чи безпечно їхати на відпочинок до моря

Text

13:11 РФ здійснила рекордний удар по Україні — ефір День.LIVE

Text

13:09 У Раді відповіли, чи планується відновлення Каховської ГЕС

Text

08:00 Трамп зробив заяву щодо відповіді Росії — ефір Ранок.LIVE

5 червня
Text

17:50 Атака на Херсон та новини для українців у ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Україна отримає нову допомогу від партнерів — ефір День.LIVE