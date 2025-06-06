У Раді відповіли, чи планується відновлення Каховської ГЕС

В Україні у п'ятницю, 6 червня, другі роковини російського підриву Каховської гідроелектростанції, внаслідок якого було повністю знищено водосховище. Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко розповів про збитки.

Про це Бондаренко сказав у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

Наслідки атаки на Каховську ГЕС

За словами Бондаренка, наразі все ще складно підрахувати збитки від наслідків цієї катастрофи. Він наголосив, що це був теракт росіян, через що в Україні сталася гуманітарна й екологічна катастрофа.

"На щастя, через злагоджені дії всіх державних установ ці збитки ми змогли зменшити. Коли це сталося, ми разом з ексміністром захисту довкілля були у Брюсселі в той день й представляли держполітику там. І вранці, коли нас це застало, одразу ми включилися в роботу штабу й почали робити все, аби зменшити наслідки забруднення земель, епідеміологічної ситуації — на щастя, ми це зробили", — пригадав депутат.

Він зауважив, що збитки неможливо підрахувати через декілька факторів. Це, безумовно, втрата величезної кількості водних ресурсів, які знаходилися в Каховському водосховищі. Це мільярди гривень, які безумовно буде складно відновити.

Через катастрофу було зруйновано цілі масиви лісових ресурсів, природно-заповідного фонду — це також дуже складно відновити. Ще більшою катастрофою для нас є велике навантаження на водні ресурси, на жаль, як на нашому березі Дніпра, так і на окупованому лівому.

"Постійно здійснюються виснаження водних ресурсів та підземних водних ресурсів і це впливає, безумовно, на загальний стан нашого довкілля. Ми не знаємо станом на зараз, скільки нам обійдеться ця катастрофа, які збитки вона нам буде приносити", — додав Бондаренко.

За даними української сторони, росіяни задля постачання питної води на окупованих територіях лівобереждя пробурили неймовірну кількість свердловин, щоб дістатися до підземних вод, виснажуючи підземні басейни. Нардеп наголосив, що коли Росія робить ті чи інші дії, то ніколи не прораховує наслідки і яким чином буде здійснюватися діяльність на цих територіях. Вони ставлять собі завдання виснажити ресурси і кинути їх.

Ліс на місці водосховища

За словами Бондаренка, так сталося, що внаслідок сприятливих умов, а саме зволоженого річища, саме в момент спустошення водосховища був вегетативний період, який придатний для висадження рослин. Тому вони з'явилися на його дні за дуже короткий проміжок й виріс цілий ліс. Він зазначив, що це засадження виглядає, як повноцінна екосистема.

"Ми будемо думати, що робити з цим лісом коли повернемо контроль над територією. Коли ми зможемо зробити достатні дослідження, аби з меншою шкодою зробити все-таки відновлення водопостачання. Ми будемо на тій межі: чи відновлювати повноцінно, чи частково. Бо відсутність водосховища — відсутність сталого водопостачання для тих населених пунктів, які розташовані поблизу нього", — зауважив депутат.

Він вважає, що відновлення коштуватиме мільярд доларів, оскільки всі гідроспоруди, які будувалися за радянських часів, коштували дуже багато для нашої та інших країн. Водночас прикладів такого будівництва за останні роки не було.

"Ми не розраховуємо на допомогу якоїсь конкретної країни. Безумовно, це може і має бути сподіваюсь певний пул країн. Це питання не тільки відновлення водопостачання, а й інфраструктури, суднохідності Дніпра, доступу до електроенергії й виробництва", — підсумував Бондаренко.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, як росіяни вчинили воєнний злочин на Каховській ГЕС 6 червня 2023 року.

Також рік тому, 6 червня 2024 року, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру російському генералу який віддав наказ підірвати ГЕС.