В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Член бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп Павел Фролов заявил, что в новом госбюджете пока не заложены средства на развитие или строительство новых атомных электростанций. По его словам, все деньги направляют на войну.

Об этом Павел Фролов сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 2 октября.

Развитие и строительство АЭС

Фролов отметил, что ситуации в энергетике будут решаться в пределах резервного фонда. Речь идет о почти 45 млрд гривен, впрочем, при необходимости, сумму могут увеличивать.

"Все средства идут на войну, то есть — в пределах реагирования на те случаи, когда уничтожаются эти объекты. Это в пределах резервного фонда, то есть в пределах соответствующих расходов на то, чтобы отремонтировать, ввести новые мощности, восстановить те мощности, которые нужны. На это средства заложены", — добавил он.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, если Россия нанесет массированный удар по украинским атомным электростанциям, то будет национальная каскадная авария. В таких случаях около 3-4 дней понадобится, чтобы подать Украине электроэнергию.

Также, выступая в ООН 25 сентября, Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получает спутниковые снимки украинских АЭС от других стран и собирает информацию о них.