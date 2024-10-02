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У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

02 жовтня 2024 р. 12:19

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12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

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21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

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18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

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18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

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Член бюджетного комітету Верховної Ради, нардеп Павло Фролов заявив, що у новому держбюджеті поки не закладені кошти на розвиток чи будівництво нових атомних електростанцій. За його словами, наразі всі гроші спрямовують на війну.

Про це Павло Фролов сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 2 жовтня.

Розвиток та будівництво АЕС

Фролов зазначив, що ситуації в енергетиці вирішуватимуться в межах резервного фонду. Йдеться про майже 45 млрд гривень, втім, за потреби, суму можуть збільшувати.

"Всі кошти йдуть на війну, тобто — в межах реагування на ті випадки, коли знищуються ці об'єкти. Це в межах резервного фонду, тобто в межах відповідних видатків на те, щоб відремонтувати, ввести нові потужності, відновити ті потужності, які потрібні. На це кошти закладені", — додав він.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, якщо Росія здійснить масований удар по українських атомних електростанціях, то буде національна каскадна аварія. У таких випадках близько 3-4 дні знадобиться, щоб подати Україні електроенергію.

Також під час виступу в ООН 25 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримує супутникові знімки українських АЕС від інших країн та збирає інформацію про них. 

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12:26 Розкрадання у Харківобленерго — що про це відомо та до чого тут Шабанов

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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