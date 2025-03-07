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В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

7 марта 2025 г. 13:00

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, нардепы Иван Заец и Юрий Костенко. В частности, они обсудят, что Польша хочет быть членом Коалиции добровольцев, но не планирует отправлять свои войска в Украину.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости отреагируют на заявление российского диктатора Владимира Путина о планах не отступать в войне против Украины.

Также они обсудят возобновление работы между Киевом и Вашингтоном.

Среди других тем:

  • Валерий Залужный заявил, что США разрушают мировой порядок;
  • Рютте выразил "осторожный оптимизм" относительно налаживания отношений Украины и США;
  • Трамп заявил, что у Украины и РФ нет другого выбора, как заключить мирное соглашение.

Напомним, заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский заявил, что его страна стремится присоединиться к Коалиции добровольцев, однако не планирует направлять свои войска в Украину.

Также 10 марта Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Он встретится с Наследным принцем, а делегация будет работать с партнерами из США.

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14:56 В Ровно женщина хотела подорвать ТЦК по заказу России

14:48 Комбат Филимонов назвал причину улучшения ситуации в пехоте

14:44 Киев близок к эпидпорогу — сколько больных гриппом и ОРВИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:39 Зарплаты украинцев выросли — у кого взлетел доход почти на 100%

14:38 Одесский эколог заявил о саботаже со стороны Минэкологии — детали

14:26 В МИД назвали повестку дня на переговорах Украины с США

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE