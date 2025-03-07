В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, нардепы Иван Заец и Юрий Костенко. В частности, они обсудят, что Польша хочет быть членом Коалиции добровольцев, но не планирует отправлять свои войска в Украину.

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Эфир День.LIVE

Гости отреагируют на заявление российского диктатора Владимира Путина о планах не отступать в войне против Украины.

Также они обсудят возобновление работы между Киевом и Вашингтоном.

Среди других тем:

Валерий Залужный заявил, что США разрушают мировой порядок;

Рютте выразил "осторожный оптимизм" относительно налаживания отношений Украины и США;

Трамп заявил, что у Украины и РФ нет другого выбора, как заключить мирное соглашение.

Напомним, заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский заявил, что его страна стремится присоединиться к Коалиции добровольцев, однако не планирует направлять свои войска в Украину.

Также 10 марта Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Он встретится с Наследным принцем, а делегация будет работать с партнерами из США.