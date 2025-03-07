У Польщі зробили заяву щодо відправки військ — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, очільник Комітету економістів України Андрій Новак, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, нардепи Іван Заєць та Юрій Костенко. Зокрема, вони обговорять, що Польща хоче бути членом Коаліції добровольців, але не планує відправляти свої війська в Україну.

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Ефір День.LIVE

Гості відреагують на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів не відступати у війні проти України.

Також вони обговорять відновлення роботи між Києвом та Вашингтоном.

Серед інших тем:

Валерій Залужний заявив, що США руйнують світовий порядок;

Рютте висловив "обережний оптимізм" щодо налагодження відносин України та США;

Трамп заявив, що в України та РФ немає іншого вибору, як укласти мирну угоду.

Нагадаємо, заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський заявив, що його країна прагне приєднатися до Коаліції добровольців, проте не планує направляти свої війська в Україну.

Також 10 березня Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Він зустрінеться із Спадкоємним принцом, а делегація працюватиме з партнерами зі США.