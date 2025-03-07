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У Польщі зробили заяву щодо відправки військ — ефір День.LIVE

У Польщі зробили заяву щодо відправки військ — ефір День.LIVE

07 березня 2025 р. 13:00

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправки військ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправки військ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
Text

23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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Text

13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, очільник Комітету економістів України Андрій Новак, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, нардепи Іван Заєць та Юрій Костенко. Зокрема, вони обговорять, що Польща хоче бути членом Коаліції добровольців, але не планує відправляти свої війська в Україну.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості відреагують на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів не відступати у війні проти України. 

Також вони обговорять відновлення роботи між Києвом та Вашингтоном.

Серед інших тем: 

  • Валерій Залужний заявив, що США руйнують світовий порядок;
  • Рютте висловив "обережний оптимізм" щодо налагодження відносин України та США;
  • Трамп заявив, що в України та РФ немає іншого вибору, як укласти мирну угоду.

Нагадаємо, заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський заявив, що його країна прагне приєднатися до Коаліції добровольців, проте не планує направляти свої війська в Україну.

Також 10 березня Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Він зустрінеться із Спадкоємним принцом, а делегація працюватиме з партнерами зі США.

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14:13 У Харкові буде по-весняному спекотно завтра — прогноз погоди

14:09 Україна отримала перші кошти з активів РФ від Британії

13:59 Українські пілоти знищили рідкісну техніку РФ на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:53 Очікуваний Google Pixel 9a показали у новому кольорі — фото

13:52 Як бізнес допомагає розвивати інклюзивний спорт в Україні

13:48 Літаючі кораблі — в Одесі помітили незвичайний ефект

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправки військ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський анонсує переговори з США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
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23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE