В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

В Польше большинство польских политиков и должностных лиц не понимают для чего глава МИД Радослав Сикорский поднимает вопрос о Волынской трагедии. Мол, это не входит в его должностные обязанности.

Об этом заявил в эфире Ранок.LIVE народный депутат Олег Дунда.

В Польше нарушают меморандум, который подписали с Украиной, когда говорят о Польской трагедии

Олег Дунда сказал, что поляки и члены "Гражданской платформы", не могут дать объяснения для чего глава МИД Польша Радосав Сикорский поднимает вопрос о Волынской трагедии, в частности о перезахоронении жертв. В частности, его заявления о более "жестких мерах" в этом отношении считают ошибочными, так как они не соответствуют его должности.

Нардеп также добавил, что представители политикума в Польше даже не знают, что в 2022 году между Минкультом Украины и Польши был подписан меморандум, согласно которому все исторические вопросы должны были быть решены в послевоенное время.

"Они, комментируя исторические вопросы, даже не знают о том, что такой меморандум существовал, и что Польша, поднимая сейчас этот вопрос, фактически не выполняет те соглашения, которые они сами же подписали. Это для них удивление", — сказал Олег Дунда.

Напомним, в Польше недавно заявили о намерениях заблокировать Украине вступление в ЕС, если там не примут решение об эксгумации жертв Волынской трагедии . Также глава МИД Радослав Сикорский сделал скандальное заявление по Крыму, которое он предложил передать мед мандат ООН.