Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии arrow
В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

2 октября 2024 г. 13:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

В Польше большинство польских политиков и должностных лиц не понимают для чего глава МИД Радослав Сикорский поднимает вопрос о Волынской трагедии. Мол, это не входит в его должностные обязанности.

Об этом заявил в эфире Ранок.LIVE народный депутат Олег Дунда.

В Польше нарушают меморандум, который подписали с Украиной, когда говорят о Польской трагедии

Олег Дунда сказал, что поляки и члены "Гражданской платформы", не могут дать объяснения для чего глава МИД Польша Радосав Сикорский поднимает вопрос о Волынской трагедии, в частности о перезахоронении жертв. В частности, его заявления о более "жестких мерах" в этом отношении считают ошибочными, так как они не соответствуют его должности.

Нардеп также добавил, что представители политикума в Польше даже не знают, что в 2022 году между Минкультом Украины и Польши был подписан меморандум, согласно которому все исторические вопросы должны были быть решены в послевоенное время.

"Они, комментируя исторические вопросы, даже не знают о том, что такой меморандум существовал, и что Польша, поднимая сейчас этот вопрос, фактически не выполняет те соглашения, которые они сами же подписали. Это для них удивление", — сказал Олег Дунда. 

Напомним, в Польше недавно заявили о намерениях заблокировать Украине вступление в ЕС, если там не примут решение об эксгумации жертв Волынской трагедии . Также глава МИД Радослав Сикорский сделал скандальное заявление по Крыму, которое он предложил передать мед мандат ООН.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

15:03 На ОLХ выставили на продажу двигатель от дрона "Шахед" — какая стоимость

15:03 В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город

14:56 Тысячи одесситов будут без воды до вечера — кому следует подготовиться заранее

14:51 Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины

14:49 Удар авиабомбой по Волчанску — в ВСУ опровергли информацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:39 Привлекли кинологов — в ГСЧС назвали меры безопасности на Рош ха-Шана в Умани

14:38 В МИД Израиля объявили генсека ООН персоной нон грата

14:38 Более 14 тысяч паломников-хасидов не попали в Умань — какая причина

14:31 В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией

14:30 Поджигали авто военных в Киеве — СБУ задержала четырех агентов РФ

15:03 На ОLХ выставили на продажу двигатель от дрона "Шахед" — какая стоимость

15:03 В мэрии Умани назвали количество хасидов, которые прибыли в город

14:56 Тысячи одесситов будут без воды до вечера — кому следует подготовиться заранее

14:51 Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины

14:49 Удар авиабомбой по Волчанску — в ВСУ опровергли информацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:39 Привлекли кинологов — в ГСЧС назвали меры безопасности на Рош ха-Шана в Умани

14:38 В МИД Израиля объявили генсека ООН персоной нон грата

14:38 Более 14 тысяч паломников-хасидов не попали в Умань — какая причина

14:31 В УАФ объявили состав сборной Украины на матчи с Англией и Сербией

14:30 Поджигали авто военных в Киеве — СБУ задержала четырех агентов РФ

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская